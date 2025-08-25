Меню
Зимородок
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
Самая многообещающая премьера.
1 комментарий
25 августа 2025 18:36
Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит
Зажиточные иностранцы выбирают истории с местным колоритом.
Написать
10 августа 2025 20:32
Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»
Сериал завершился на трогательной ноте.
Написать
9 июля 2025 09:54
1,5 млн лир за серию: Эрчел больше не самая высокооплачиваемая актриса Турции — другая красотка выбила баснословный гонорар
Но им всем еще далеко до мужчин, получающих запредельные суммы.
1 комментарий
18 июня 2025 08:56
Пора остановиться: почему зрители считают, что сериалу «Зимородок» не нужен очередной сезон
Мнения поклонников картины разделились.
1 комментарий
20 марта 2025 19:34
И у них на это 5 причин: почему «Зимородку» не нужен 4 сезон — история должна закончиться в марте
Будет проще подготовиться к прощанию с нашумевшим турдизи.
Написать
15 марта 2025 19:05
5 причин смотреть новый турдизи «Рынок»: над ним работал сценарист «Зимородка», а в главной роли — красавец Альп Навруз
Знакомые мотивы, но в более жестких условиях.
Написать
8 марта 2025 07:00
Не ждем, а готовимся: что смотреть после 3 сезона «Зимородка» — 6 турецких сериалов, чтобы забыть Сейран и Ферита, как страшный сон
Хотите поскорее стереть из памяти последние серии? Вы пришли по адресу.
Написать
6 марта 2025 19:34
Новый турдизи «Рынок»: за сюжет отвечает автор 1 сезона «Зимородка», в ролях Навруз и Алишан
Зрители поделились первыми впечатлениями, собрали самое главное.
Написать
27 февраля 2025 08:56
От Ферита до Кайи: что ваш любимый герой «Зимородка» расскажет о вашем характере (тест)
Просто выберите своего фаворита и сразу же получите ответ.
Написать
12 февраля 2025 11:21
От «Зимородка» до «Клюквенного щербета»: тест покажет, на какую свекровь из турдизи вы похожи (тест)
Ответьте на 5 простых вопросов и узнайте, чей характер вам ближе.
Написать
29 января 2025 09:54
«Великолепного века» тоже касается: почему турецкие сериалы такие длинные — есть две причины
Создателям такой хронометраж только на руку, так что краткость — не всегда сестра таланта.
Написать
28 января 2025 20:32
От «Великолепного века» до «Зимородка»: в каком турдизи вы бы сыграли главную роль (тест)
Отвечать на кучу вопросов не нужно — просто выберите свой знак зодиака.
Написать
14 января 2025 15:13
Зрители назвали 7 турдизи, которые стоило бы закончить раньше: «Зимородок» и «Великолепный век» в их числе
Иногда жажда денег не лучшим образом влияет на сюжет.
Написать
7 января 2025 21:30
Вместо «Великолепного века» и «Зимородка»: 5 турецких сериалов от Netflix с высоким рейтингом
В одном турдизи играет красавчик Ферит, а компанию ему составил Бурак Дениз.
1 комментарий
7 января 2025 15:13
Нежная Сейран или властный Халис: психологический тест покажет, кто вы в сериале «Зимородок»
Для поклонников турдизи прохождение строго обязательно.
Написать
24 декабря 2024 16:40
Топ-5 подарков на Новый год для фанатов «Зимородка»: больше не нужно ломать голову
Можно порадовать и близких, и самих себя.
Написать
18 декабря 2024 19:34
Тоже думали, что «Зимородок» закончится на 4 сезоне? Тогда у Сарачоглу для вас печальные новости
Пора подыскивать новых фаворитов среди мылодрам.
Написать
15 декабря 2024 14:15
Когда ждать финал третьего сезона «Зимородка»? Спойлер — он намного ближе, чем хотелось бы
С нового года мы снова будем в режиме томительного ожидания.
3 комментария
13 декабря 2024 12:19
Не «Зимородком» единым: 5 отличных турецких сериалов с актерами из нашумевшей мелодрамы
Ранние работы проснувшихся знаменитыми актеров наконец получили шанс найти свою аудиторию.
Написать
12 декабря 2024 09:54
Устали от затянувшегося «Зимородка»? Гляньте эту новинку — в ней много драмы и всего 14 серий
Герои не ходят кругами и не раздражают. Так что не зря у этого проекта рейтинг выше.
1 комментарий
7 декабря 2024 08:56
Сейран и Ферит еще не раз сойдутся и расстанутся: «Зимородок» остается с нами еще минимум на полгода
В сериале постоянно происходят потрясения, от которых зрители немного устали.
Написать
6 декабря 2024 20:01
Потеря отца и счастливый билетик в жизнь: как Афра Сарачоглу стала кумиром миллионов
Актрисе едва исполнилось 27, а она уже прошла через многое.
Написать
2 декабря 2024 12:48
Уход Дияр — не главная причина: почему рейтинги 3 сезона «Зимородка» продолжают пробивать дно
Неудивительно, что шоу хотят закрыть уже после Нового года.
Написать
1 декабря 2024 15:40
От истерички до параноика: психолог посмотрела «Зимородок» и составила портреты героев
Повторять за персонажами точно не стоит.
Написать
27 ноября 2024 09:25
Спойлеры были под носом: сможете ли вы угадать тайный смысл имен героев «Зимородка» (тест)
Составили сложную викторину, которую смогут пройти только настоящие поклонники.
Написать
26 ноября 2024 22:27
Грустный подарок под елочку фанатам турдизи: «Зимородка» могут закрыть сразу после Нового года
Проект «хоронят» спорные решения сценаристов и кое-что еще.
Написать
25 ноября 2024 17:38
Из психа в самого адекватного: 5 причин, почему зрители полюбили Ферита в третьем сезоне «Зимородка»
Герой стал меняться на глазах. И, как ни странно, в лучшую сторону.
Написать
20 ноября 2024 14:44
От «Великолепного века» до «Зимородка»: что о вас расскажет ваш любимый турецкий сериал (тест)
Выберите один из восьми турдизи и узнайте о себе чуть больше.
Написать
12 ноября 2024 11:20
Скучаете по милахе Кайе из «Зимородка»? Приготовьте стейки по его рецепту — грусть как рукой снимет
Он знал толк в простых и вкусных ужинах.
Написать
9 ноября 2024 16:11
С удовольствием смотрите 3 сезон «Зимородка»? Время узнать, на кого из героев сериала вы похожи (тест)
Вдруг вы милашка Суна? Или красавчик-абьюзер Ферит?
Написать
8 ноября 2024 14:44
Будут ли Сейран и Ферит из «Зимородка» вместе? Вот что известно о планах сценаристов на эту парочку
Создатели стали устранять второстепенных героев, и это хороший знак для фанатов СейФер.
Написать
8 ноября 2024 13:46
Свадьба, предательство и смерть: спойлеры к новой серии «Зимородка» слили в Сеть
Главные герои в очередной раз опровергнут поговорку о том, что дважды в одну реку не войдешь.
Написать
7 ноября 2024 11:21
Сможете вспомнить, откуда эти 7 цитат: «Великолепный Век», «Зимородок» или «Клюквенный щербет» (тест)
«Время меняет все. Особенно мысли» — узнаете, где прозвучала эта мудрость?
Написать
3 ноября 2024 20:03
Конкурент «Зимородка» или серая посредственность? Эти недостатки «Таинственного сада» невозможно игнорировать
Грустное олицетворение мема «а разговоров-то было!».
Написать
3 ноября 2024 13:46
Все не так однозначно: «Клюквенный щербет» обгоняет «Зимородка» по рейтингам, но проигрывает по важному критерию
Об успешности проекта говорит его востребованность на мировом рынке.
Написать
1 ноября 2024 18:01
Что смотреть после «Зимородка» и «Клюквенного щербета»: 5 достойных сериалов, где драмы ничуть не меньше
Необязательно пересматривать одни и те же турдизи.
Написать
31 октября 2024 14:10
Онкология или депрессия? Зрители «Зимородка» гадают о судьбе Сейран по новой прическе
Сценаристам придется постараться, чтобы удивить зрителей.
Написать
6 сентября 2024 09:20
На смену Кайе….и Сейран? Кто из турецких звезд появится в третьем сезоне «Зимородка»
В актерском составе произошло пополнение.
Написать
5 сентября 2024 18:20
Не только «Зимородок»: сможете угадать еще 5 сериалов, снятых по книгам психиатра?
Догадаетесь о чем речь, прочитав краткое описание?
Написать
3 сентября 2024 12:20
Всему виной ревность? Фанаты предположили, кто виноват в том, что Кайя ушел из «Зимородка»
Дальнейшие экранные отношения персонажа с партнершей стали невозможны.
Написать
3 сентября 2024 08:20
«Великолепный век» или «Зимородок»: угадайте, из какого сериала эти цитаты
Лишь опытные зрители пройдут тест без ошибок.
Написать
2 сентября 2024 18:20
Этот турецкий сериал обогнал в рейтинге «Зимородка»: а ведь этого всего лишь ремейк дорамы
Стоит посмотреть, пока ждете продолжения про Сейран и Ферита.
Написать
2 сентября 2024 09:15
Милашка Суна или абьюзер Ферит? Тест покажет, кто вы из сериала «Зимородок»
Скоротайте время в ожидании 3 сезона.
Написать
1 сентября 2024 06:00
Пока ждете 3 сезон «Зимородка»: тест покажет, помните ли вы сюжет сериала
Может, пора пересмотреть предыдущие сезоны?
Написать
31 августа 2024 18:30
Скандальный разрыв главных актеров поставил на грань съемки «Зимородка»? Сейран может остаться «брошенкой»
Так уж вышло, что реальные отношения актеров повлияли на сценарий проекта.
Написать
27 августа 2024 13:30
Бледные блондины с замком у Босфора: пять ляпов, которые то и дело допускают в турецких сериалах
Ради красивой картинки приходится лгать.
Написать
27 августа 2024 08:15
Не только Кайя: еще три случая, когда звезда турецкого сериала внезапно уходила из проекта
Для зрителей это каждый раз было потрясением.
Написать
26 августа 2024 09:15
Суна останется одна? Вот что выяснилось о судьбе Кайи из «Зимородка»
На этот раз, к сожалению, информацию подтвердили официально.
Написать
26 августа 2024 08:15
6 хороших турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше, которые зрители могли пропустить из-за «Зимородка»
Эти ленты не были так разрекламированы.
Написать
25 августа 2024 10:00
У Сейран будет новый мужчина? Спойлеры третьего сезона «Зимородка» разочаровали зрителей
Кажется, рейтинги проекта упадут еще сильнее.
Написать
22 августа 2024 18:45
Фанатеете по турецким сериалам? Попробуйте угадать, откуда эти цитаты
«Эгоизм — сложное понятие», а пройти тест без ошибок — еще сложнее.
Написать
21 августа 2024 13:30
Только истинные фанаты пройдут этот тест: угадайте турецкий сериал по одному кадру
Не надейтесь увидеть тут «Великолепный век».
Написать
15 августа 2024 11:00
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года
Проект Мехмета Барыша Гюнгера сильно сдал позиции.
Написать
14 августа 2024 12:15
