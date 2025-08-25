Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»

Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2

Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды

«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)

«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)

Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы

Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом

Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала