Статьи о сериале «Зимородок»

Статьи о сериале «Зимородок» Вся информация о сериале
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть Самая многообещающая премьера.
25 августа 2025 18:36
Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит
Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит Зажиточные иностранцы выбирают истории с местным колоритом.
10 августа 2025 20:32
Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»
Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка» Сериал завершился на трогательной ноте.
9 июля 2025 09:54
1,5 млн лир за серию: Эрчел больше не самая высокооплачиваемая актриса Турции — другая красотка выбила баснословный гонорар
1,5 млн лир за серию: Эрчел больше не самая высокооплачиваемая актриса Турции — другая красотка выбила баснословный гонорар Но им всем еще далеко до мужчин, получающих запредельные суммы. 
18 июня 2025 08:56
Пора остановиться: почему зрители считают, что сериалу «Зимородок» не нужен очередной сезон
Пора остановиться: почему зрители считают, что сериалу «Зимородок» не нужен очередной сезон Мнения поклонников картины разделились.
20 марта 2025 19:34
Ферит
И у них на это 5 причин: почему «Зимородку» не нужен 4 сезон — история должна закончиться в марте Будет проще подготовиться к прощанию с нашумевшим турдизи.
15 марта 2025 19:05
5 причин смотреть новый турдизи «Рынок»: над ним работал сценарист «Зимородка», а в главной роли — красавец Альп Навруз
5 причин смотреть новый турдизи «Рынок»: над ним работал сценарист «Зимородка», а в главной роли — красавец Альп Навруз Знакомые мотивы, но в более жестких условиях.
8 марта 2025 07:00
Кадры из сериалов «Йешильчам» и «Я так долго ждал тебя»
Не ждем, а готовимся: что смотреть после 3 сезона «Зимородка» — 6 турецких сериалов, чтобы забыть Сейран и Ферита, как страшный сон Хотите поскорее стереть из памяти последние серии? Вы пришли по адресу.
6 марта 2025 19:34
Новый турдизи «Рынок»: за сюжет отвечает автор 1 сезона «Зимородка», в ролях Навруз и Алишан
Новый турдизи «Рынок»: за сюжет отвечает автор 1 сезона «Зимородка», в ролях Навруз и Алишан Зрители поделились первыми впечатлениями, собрали самое главное. 
27 февраля 2025 08:56
Кайя и Ферит из сериала «Зимородок»
От Ферита до Кайи: что ваш любимый герой «Зимородка» расскажет о вашем характере (тест) Просто выберите своего фаворита и сразу же получите ответ.
12 февраля 2025 11:21
Сибель Ташчиоглу в роли Пембе
От «Зимородка» до «Клюквенного щербета»: тест покажет, на какую свекровь из турдизи вы похожи (тест) Ответьте на 5 простых вопросов и узнайте, чей характер вам ближе.
29 января 2025 09:54
Мерьем Узерли в роли Хюррем в сериале «Великолепный век»
«Великолепного века» тоже касается: почему турецкие сериалы такие длинные — есть две причины Создателям такой хронометраж только на руку, так что краткость — не всегда сестра таланта. 
28 января 2025 20:32
От «Великолепного века» до «Зимородка»: в каком турдизи вы бы сыграли главную роль (тест)
От «Великолепного века» до «Зимородка»: в каком турдизи вы бы сыграли главную роль (тест) Отвечать на кучу вопросов не нужно — просто выберите свой знак зодиака.
14 января 2025 15:13
Зрители назвали 7 турдизи, которые стоило бы закончить раньше: «Зимородок» и «Великолепный век» в их числе
Зрители назвали 7 турдизи, которые стоило бы закончить раньше: «Зимородок» и «Великолепный век» в их числе Иногда жажда денег не лучшим образом влияет на сюжет.
7 января 2025 21:30
Вместо «Великолепного века» и «Зимородка»: 5 турецких сериалов от Netflix с высоким рейтингом
Вместо «Великолепного века» и «Зимородка»: 5 турецких сериалов от Netflix с высоким рейтингом В одном турдизи играет красавчик Ферит, а компанию ему составил Бурак Дениз. 
7 января 2025 15:13
Нежная Сейран или властный Халис: психологический тест покажет, кто вы в сериале «Зимородок»
Нежная Сейран или властный Халис: психологический тест покажет, кто вы в сериале «Зимородок» Для поклонников турдизи прохождение строго обязательно.
24 декабря 2024 16:40
Топ-5 подарков на Новый год для фанатов «Зимородка»: больше не нужно ломать голову
Топ-5 подарков на Новый год для фанатов «Зимородка»: больше не нужно ломать голову Можно порадовать и близких, и самих себя.
18 декабря 2024 19:34
Тоже думали, что «Зимородок» закончится на 4 сезоне? Тогда у Сарачоглу для вас печальные новости
Тоже думали, что «Зимородок» закончится на 4 сезоне? Тогда у Сарачоглу для вас печальные новости Пора подыскивать новых фаворитов среди мылодрам.
15 декабря 2024 14:15
Когда ждать финал третьего сезона «Зимородка»? Спойлер — он намного ближе, чем хотелось бы
Когда ждать финал третьего сезона «Зимородка»? Спойлер — он намного ближе, чем хотелось бы С нового года мы снова будем в режиме томительного ожидания.
13 декабря 2024 12:19
Не «Зимородком» единым: 5 отличных турецких сериалов с актерами из нашумевшей мелодрамы
Не «Зимородком» единым: 5 отличных турецких сериалов с актерами из нашумевшей мелодрамы Ранние работы проснувшихся знаменитыми актеров наконец получили шанс найти свою аудиторию.
12 декабря 2024 09:54
Устали от затянувшегося «Зимородка»? Гляньте эту новинку — в ней много драмы и всего 14 серий
Устали от затянувшегося «Зимородка»? Гляньте эту новинку — в ней много драмы и всего 14 серий Герои не ходят кругами и не раздражают. Так что не зря у этого проекта рейтинг выше.
7 декабря 2024 08:56
Сейран и Ферит еще не раз сойдутся и расстанутся: «Зимородок» остается с нами еще минимум на полгода
Сейран и Ферит еще не раз сойдутся и расстанутся: «Зимородок» остается с нами еще минимум на полгода В сериале постоянно происходят потрясения, от которых зрители немного устали.
6 декабря 2024 20:01
Потеря отца и счастливый билетик в жизнь: как Афра Сарачоглу стала кумиром миллионов
Потеря отца и счастливый билетик в жизнь: как Афра Сарачоглу стала кумиром миллионов Актрисе едва исполнилось 27, а она уже прошла через многое.
2 декабря 2024 12:48
Уход Дияр — не главная причина: почему рейтинги 3 сезона «Зимородка» продолжают пробивать дно
Уход Дияр — не главная причина: почему рейтинги 3 сезона «Зимородка» продолжают пробивать дно Неудивительно, что шоу хотят закрыть уже после Нового года.
1 декабря 2024 15:40
От истерички до параноика: психолог посмотрела «Зимородок» и составила портреты героев
От истерички до параноика: психолог посмотрела «Зимородок» и составила портреты героев Повторять за персонажами точно не стоит.
27 ноября 2024 09:25
Спойлеры были под носом: сможете ли вы угадать тайный смысл имен героев «Зимородка» (тест)
Спойлеры были под носом: сможете ли вы угадать тайный смысл имен героев «Зимородка» (тест) Составили сложную викторину, которую смогут пройти только настоящие поклонники.
26 ноября 2024 22:27
Грустный подарок под елочку фанатам турдизи: «Зимородка» могут закрыть сразу после Нового года
Грустный подарок под елочку фанатам турдизи: «Зимородка» могут закрыть сразу после Нового года Проект «хоронят» спорные решения сценаристов и кое-что еще.
25 ноября 2024 17:38
Из психа в самого адекватного: 5 причин, почему зрители полюбили Ферита в третьем сезоне «Зимородка»
Из психа в самого адекватного: 5 причин, почему зрители полюбили Ферита в третьем сезоне «Зимородка» Герой стал меняться на глазах. И, как ни странно, в лучшую сторону.
20 ноября 2024 14:44
От «Великолепного века» до «Зимородка»: что о вас расскажет ваш любимый турецкий сериал (тест)
От «Великолепного века» до «Зимородка»: что о вас расскажет ваш любимый турецкий сериал (тест) Выберите один из восьми турдизи и узнайте о себе чуть больше.
12 ноября 2024 11:20
Скучаете по милахе Кайе из «Зимородка»? Приготовьте стейки по его рецепту — грусть как рукой снимет
Скучаете по милахе Кайе из «Зимородка»? Приготовьте стейки по его рецепту — грусть как рукой снимет Он знал толк в простых и вкусных ужинах.
9 ноября 2024 16:11
С удовольствием смотрите 3 сезон «Зимородка»? Время узнать, на кого из героев сериала вы похожи (тест)
С удовольствием смотрите 3 сезон «Зимородка»? Время узнать, на кого из героев сериала вы похожи (тест) Вдруг вы милашка Суна? Или красавчик-абьюзер Ферит?
8 ноября 2024 14:44
Будут ли Сейран и Ферит из «Зимородка» вместе? Вот что известно о планах сценаристов на эту парочку
Будут ли Сейран и Ферит из «Зимородка» вместе? Вот что известно о планах сценаристов на эту парочку Создатели стали устранять второстепенных героев, и это хороший знак для фанатов СейФер.
8 ноября 2024 13:46
Свадьба, предательство и смерть: спойлеры к новой серии «Зимородка» слили в Сеть
Свадьба, предательство и смерть: спойлеры к новой серии «Зимородка» слили в Сеть Главные герои в очередной раз опровергнут поговорку о том, что дважды в одну реку не войдешь.
7 ноября 2024 11:21
Сможете вспомнить, откуда эти 7 цитат: «Великолепный Век», «Зимородок» или «Клюквенный щербет» (тест)
Сможете вспомнить, откуда эти 7 цитат: «Великолепный Век», «Зимородок» или «Клюквенный щербет» (тест) «Время меняет все. Особенно мысли» — узнаете, где прозвучала эта мудрость?
3 ноября 2024 20:03
Конкурент «Зимородка» или серая посредственность? Эти недостатки «Таинственного сада» невозможно игнорировать
Конкурент «Зимородка» или серая посредственность? Эти недостатки «Таинственного сада» невозможно игнорировать Грустное олицетворение мема «а разговоров-то было!».
3 ноября 2024 13:46
Все не так однозначно: «Клюквенный щербет» обгоняет «Зимородка» по рейтингам, но проигрывает по важному критерию
Все не так однозначно: «Клюквенный щербет» обгоняет «Зимородка» по рейтингам, но проигрывает по важному критерию Об успешности проекта говорит его востребованность на мировом рынке.
1 ноября 2024 18:01
Что смотреть после «Зимородка» и «Клюквенного щербета»: 5 достойных сериалов, где драмы ничуть не меньше
Что смотреть после «Зимородка» и «Клюквенного щербета»: 5 достойных сериалов, где драмы ничуть не меньше Необязательно пересматривать одни и те же турдизи.
31 октября 2024 14:10
Онкология или депрессия? Зрители «Зимородка» гадают о судьбе Сейран по новой прическе
Онкология или депрессия? Зрители «Зимородка» гадают о судьбе Сейран по новой прическе Сценаристам придется постараться, чтобы удивить зрителей.
6 сентября 2024 09:20
На смену Кайе….и Сейран? Кто из турецких звезд появится в третьем сезоне «Зимородка»
На смену Кайе….и Сейран? Кто из турецких звезд появится в третьем сезоне «Зимородка» В актерском составе произошло пополнение.
5 сентября 2024 18:20
Не только «Зимородок»: сможете угадать еще 5 сериалов, снятых по книгам психиатра?
Не только «Зимородок»: сможете угадать еще 5 сериалов, снятых по книгам психиатра? Догадаетесь о чем речь, прочитав краткое описание?
3 сентября 2024 12:20
Всему виной ревность? Фанаты предположили, кто виноват в том, что Кайя ушел из «Зимородка»
Всему виной ревность? Фанаты предположили, кто виноват в том, что Кайя ушел из «Зимородка» Дальнейшие экранные отношения персонажа с партнершей стали невозможны.
3 сентября 2024 08:20
«Великолепный век» или «Зимородок»: угадайте, из какого сериала эти цитаты
«Великолепный век» или «Зимородок»: угадайте, из какого сериала эти цитаты Лишь опытные зрители пройдут тест без ошибок.
2 сентября 2024 18:20
Этот турецкий сериал обогнал в рейтинге «Зимородка»: а ведь этого всего лишь ремейк дорамы
Этот турецкий сериал обогнал в рейтинге «Зимородка»: а ведь этого всего лишь ремейк дорамы Стоит посмотреть, пока ждете продолжения про Сейран и Ферита.
2 сентября 2024 09:15
Милашка Суна или абьюзер Ферит? Тест покажет, кто вы из сериала «Зимородок»
Милашка Суна или абьюзер Ферит? Тест покажет, кто вы из сериала «Зимородок» Скоротайте время в ожидании 3 сезона.
1 сентября 2024 06:00
Пока ждете 3 сезон «Зимородка»: тест покажет, помните ли вы сюжет сериала
Пока ждете 3 сезон «Зимородка»: тест покажет, помните ли вы сюжет сериала Может, пора пересмотреть предыдущие сезоны?
31 августа 2024 18:30
Скандальный разрыв главных актеров поставил на грань съемки «Зимородка»? Сейран может остаться «брошенкой»
Скандальный разрыв главных актеров поставил на грань съемки «Зимородка»? Сейран может остаться «брошенкой» Так уж вышло, что реальные отношения актеров повлияли на сценарий проекта.
27 августа 2024 13:30
Бледные блондины с замком у Босфора: пять ляпов, которые то и дело допускают в турецких сериалах
Бледные блондины с замком у Босфора: пять ляпов, которые то и дело допускают в турецких сериалах Ради красивой картинки приходится лгать.
27 августа 2024 08:15
Не только Кайя: еще три случая, когда звезда турецкого сериала внезапно уходила из проекта
Не только Кайя: еще три случая, когда звезда турецкого сериала внезапно уходила из проекта Для зрителей это каждый раз было потрясением.
26 августа 2024 09:15
Суна останется одна? Вот что выяснилось о судьбе Кайи из «Зимородка»
Суна останется одна? Вот что выяснилось о судьбе Кайи из «Зимородка» На этот раз, к сожалению, информацию подтвердили официально.
26 августа 2024 08:15
6 хороших турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше, которые зрители могли пропустить из-за «Зимородка»
6 хороших турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше, которые зрители могли пропустить из-за «Зимородка» Эти ленты не были так разрекламированы.
25 августа 2024 10:00
У Сейран будет новый мужчина? Спойлеры третьего сезона «Зимородка» разочаровали зрителей
У Сейран будет новый мужчина? Спойлеры третьего сезона «Зимородка» разочаровали зрителей Кажется, рейтинги проекта упадут еще сильнее.
22 августа 2024 18:45
Фанатеете по турецким сериалам? Попробуйте угадать, откуда эти цитаты
Фанатеете по турецким сериалам? Попробуйте угадать, откуда эти цитаты «Эгоизм — сложное понятие», а пройти тест без ошибок — еще сложнее.
21 августа 2024 13:30
Только истинные фанаты пройдут этот тест: угадайте турецкий сериал по одному кадру
Только истинные фанаты пройдут этот тест: угадайте турецкий сериал по одному кадру Не надейтесь увидеть тут «Великолепный век».
15 августа 2024 11:00
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года Проект Мехмета Барыша Гюнгера сильно сдал позиции. 
14 августа 2024 12:15
