Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самую жаркую сцену «Зимородка» убрали из эфира: позже эти пикантные кадры с Сейран и Феритом стали сенсацией — 29 млн просмотров (!)

Самую жаркую сцену «Зимородка» убрали из эфира: позже эти пикантные кадры с Сейран и Феритом стали сенсацией — 29 млн просмотров (!)

4 февраля 2026 14:44
Самую жаркую сцену «Зимородка» убрали из эфира: позже эти пикантные кадры с Сейран и Феритом стали сенсацией — 29 млн просмотров (!)

Это вам не Netflix, где показывают все.

Турецкие сериалы часто рвут рейтинги, но их правила игры — особенные. Разберемся на примере главного хита последних лет «Зимородке». Запутанный сюжет и любовные линии держали в напряжении с 2022 по 2025 год, но в самые страстные моменты фанатов ждало разочарование. Виной всему — жесткие рамки местного телевидения.

Поклонники яркой пары, Кайи и Суны, до сих пор вспоминают болезненный случай. В одном из финальных эпизодов их долгожданное примирение должно было взорваться эмоциями. По слухам, в оригинале была сцена со снятием футболки и жарким объятием.

Однако в эфире зрители увидели только трогательный разговор, после которого Суна лишь дернула Кайя за воротник. Ни поцелуя, ни страсти — лишь намек на что-то большее. Этот момент стал символом того, как турецкий монтаж «убивает» эмоциональную связь персонажей.

Но команда «Зимородка» иногда шла на уступки. История с другой популярной парой, Сейран и Феритом, сложилась иначе. Их сцену первой брачной ночи в телевизионной версии тоже сильно урезали.

Однако полную версию позже выложили на официальный канал сериала. Ролик стал сенсацией, собрав 29 миллионов просмотров меньше чем за год. Зрители всегда жаждут именно таких откровенностей, если сериал о любви.

Самую жаркую сцену «Зимородка» убрали из эфира: позже эти пикантные кадры с Сейран и Феритом стали сенсацией — 29 млн просмотров (!)

К третьему сезону создатели, кажется, услышали фанатов. Появились намеки на более смелые сцены с Кайем и Суной. Правда, осадочек все равно остался.

«Зимородок» ярко показал разницу в подходах: если западные стриминги вроде Netflix нередко делают ставку на честный разговор со зрителем, то турецкое ТВ предпочитает оставлять самое интересное за кадром. А поклонникам остается надеяться, что когда-нибудь в Сеть утекут не вошедшие в эфир пикантные сцены.

Фото: Кадры из сериала «Зимородок»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 Читать дальше 20 февраля 2026
НТВ покажет военную драму о необычном разведчике: дата премьеры уже известна НТВ покажет военную драму о необычном разведчике: дата премьеры уже известна Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Читать дальше 20 февраля 2026
Зашли «Трасса» и «Фишер»? Тогда попробуйте «Убийство в заливе» - попадает по настроению в десяточку Зашли «Трасса» и «Фишер»? Тогда попробуйте «Убийство в заливе» - попадает по настроению в десяточку Читать дальше 20 февраля 2026
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали Читать дальше 19 февраля 2026
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Читать дальше 19 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше