Вся Турция подсела на один сериал: турдизи снова переживает золотые времена — на наших глазах родился преемник «Зимородка»

В Турции сейчас сложно включить телевизор и не наткнуться на один и тот же сериал. Турдизи под названием «A.B.I.» стартовал так громко, что о нем говорят даже те, кто обычно «такое не смотрит».

И да — название здесь говорящее. «Abi» переводится как «старший брат», и вокруг этого понятия в сериале крутится вообще все.

Про что этот сериал

Главный герой — Даган. Он давно уехал из родного города, разорвал связи с семьей и явно не собирался возвращаться. Но повод находится самый турецкий из возможных — свадьба сестры.

Дальше все развивается по знакомой траектории: старые обиды всплывают, отношения с отцом не ладятся по шаблону «Зимородка» (здесь и актеры снимаются из этого хита), мать когда-то сделала выбор не в пользу сына, а в прошлом осталась история, за которую теперь мстят.

В городе Дагана ждет и антагонист — Бехрам. Человек, который живет с одной мыслью: когда-нибудь отыграться за давний конфликт. Семья, вина, месть, возвращение — набор вроде бы узнаваемый, но подан так бодро, что первая серия пролетает без ощущения затянутости.

Забавный нюанс с кастингом

Отдельный разговор — про братьев. Старшего брата Дагана играет Синан Тузджу, а самого Дагана — Кенан Имирзалыоглу. По сюжету Синан — старший. В реальности же Кенан старше почти на три года, и внимательные зрители это заметили сразу.

Интернет, конечно, не удержался от шуток, но на восприятие истории это почти не влияет — химия между персонажами работает.

Почему Турция подсела

При всех клише у сериала есть то, что турецкая аудитория любит особенно: хороший ритм, эмоциональные сцены и персонажи, за которыми хочется следить. Неудивительно, что канал ATV буквально выдохнул — после слабого сезона «A.B.I.» стал для него спасением. Первая серия стартовала с рейтинга 9,81, что для нынешнего ТВ — почти праздник.

Интересно, что до сериала уже добрались и российские зрители. Многие отмечают, что старт получился крепким, а фрагмент ко второй серии выглядит многообещающе.

Отдельно хвалят линию Чаглы и ее сестры — она неожиданно цепляет на фоне общего семейного конфликта. Основная надежда одна: чтобы сценаристы не начали топтаться на месте.

Рейтинги с первой серии прям взорвали, проснулась и была в приятном шоке, надеюсь сценаристы не испортят сюжет.

Пока «Abi» выглядит как тот самый сериал, который смотрят не из-за новизны, а потому что он попал в нужное настроение. Иногда этого вполне достаточно.

