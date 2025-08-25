Меню
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

25 августа 2025 18:36
Самая многообещающая премьера.

Турецкие сериалы умеют навести шуму и взбудоражить аудиторию еще до премьеры. Осень 2025-го обещает быть особенно горячей. Во-первых, нас ждет выход нового проекта с Керемом Бюрсином в главной роли — «Сердцебиение». А также на платформе NOW в сентябре появится «Преемник: зов предков», и зрители уже называют его будущим хитом.

Причина проста: сюжет напоминает культовую «Любовь и ненависть» 2010 года, которая до сих пор держит рейтинги выше восьмерки — а это планка, до которой даже самый обсуждаемый «Зимородок» не дотянулся.

Сюжет: прошлое всегда догоняет

Главный герой, Серхат, много лет назад сбежал из Урфы — города, где решали не законы, а кровь и слово старейшины. Он выбрал другой путь: стал врачом, построил жизнь в мире и гармонии, женился на любимой Мелек.

Но один звонок из родных краев все рушит. Чтобы остановить многолетнюю кровную вражду, Серхата заставляют заключить религиозный брак с девушкой по имени Йылдыз. Для интеллигентного врача это — не просто компромисс, а предательство самого себя и своей семьи.

И вот, когда он уже готов смириться, в родовое гнездо приезжает Мелек — законная жена, которая ничего не подозревает о том, какой «сюрприз» ее ждет.

Представьте себе: приехать к мужу, а узнать, что ты — не единственная. И это не любовный треугольник в привычном смысле, а схватка с древними традициями, где любовь и право на собственное счастье ставятся под сомнение.

Еще интереснее становится, когда видишь актерский состав: Шен Ильхан — в роли Серхата, а также Пусат Айбюке, Йылмаз Биран Дамла. С таким кастом интриги и эмоций будет достаточно, чтобы держать зрителей у экранов неделями.

Ранее мы писали: Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Фото: Кадры из сериалов «Зимородок», «Преемник: зов предков»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
1 комментарий
