Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

9 июля 2025 09:54
Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

Сериал завершился на трогательной ноте.

Третий сезона «Зимородка» стал поворотным. Именно в нем Халис Корхан уезжает — и с ним будто теряется дух проекта, пропадает жизнь в особняке. Причина — болезнь, лечение в Швейцарии.

Но на самом деле это было гораздо больше, чем сюжетный ход: шесть серий без Халиса — это шесть серий дрейфа. Ялы молчит, герои мечутся, как будто все внезапно осиротели. Да и после возвращения героя осталось неприятное послевкусие.

Халис вернулся ненадолго

Парадокс в том, что когда он наконец возвращается, становиться легче не становится. Напротив — пустота становится почти осязаемой. Его встречают, конечно, как героя. Он сидит во главе стола, говорит красивые слова, получает рисунок семейного древа от Тешко.

Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

Но кажется, что он уже не здесь, мысленно глава клана Корханов готовится отойти в мир иной. Финальный монолог, который должен был стать кульминацией, звучит как прощание:

«Даже если вы обретете крылья и улетите, наша сказка будет здесь продолжаться».

Ушел по-английски

Этот контраст особенно больно режет, потому что все зрители надеялись на восстановление героя, красивое прощание. А вместо этого получили удар под дых. Ферита после возвращения Халиса больше не показывают — он растворяется в тени.

Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

В конце нам показывают дом спустя годы, не раскрывая, через сколько умер Халис, как сложилась дальнейшая жизнь героев, за которыми следили с попкорном в руках и слезами на глазах.

Как ушёл Халис? Почему вернулся только для того, чтобы сказать пару строк и умереть? Да и финальная линия Ферита и Сейран не дает ответов, зрителям приходиться гадать, чем закончилась их лавстори.

Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

Финал «Зимородка» получился открытым и слишком честным, как бывает только в жизни. В нём нет фейерверков и воссоединений, а сплошные прощания с любимыми героями.

Сериал турецкий, но Халис ушел по-английски: чем закончилась история любимого многими героя «Зимородка»

К другим новостям: 1,5 млн лир за серию: Эрчел больше не самая высокооплачиваемая актриса Турции — другая красотка выбила баснословный гонорар.

Фото: Кадры из сериала «Зимородок»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Читать дальше 21 июля 2025
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились Читать дальше 19 июля 2025
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше