«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

Сценаристов нужно остановить, пока все не испортили.

Второй сезон еще не закончился, а по Сети уже разлетелся слух: «Далекий город» могут продлить на третий. Основания есть — рейтинги выросли, последние серии второго сезона устроили настоящий переполох, обсуждения кипят, фанаты на взводе.

На первый взгляд все очевидно: популярность = продление. Но если честно, это не очень хорошая новость.

Слух вызвал не восторг, а тревогу

Да, информация пока неофициальная, но по динамике просмотров видно: вероятность того, что сериал получит продолжение, действительно высокая. И все же зрители встречают эту перспективу без особого энтузиазма. Причина проста: турецкие дизи крайне редко выдерживают длинную дистанцию.

Как только дело доходит до третьего сезона — сценарий теряет адекватность. Мы уже видели, как это происходит с «Зимородком», «Клюквенным щербетом» и еще десятком проектов.

И хоть сериал считается ремейком «Аль Хайбы», который растянули до пяти сезонов, там совсем другой формат: меньше хронометраж, сильная мужская линия. В «Далеком городе» все держится на паре — и здесь очень легко скатиться в тягомотину с бесконечными расхождениями и схождениями.

Второй сезон раскроет все карты

12 серия сезона закончилась так, что вопросов уже почти не осталось. Судья отказал Джихану и Алье в разводе, напомнив, что девять месяцев назад Джихан клялся в любви. Садакат едва не потеряла сознание от злости. Борaн… явно не оставит это без реакции. Это развязка, из которой логично выйти в финал, а не в новый сезон.

Если проект продлят, сценаристам придется придумывать новые конфликты. И вот что уже предлагают зрители: возвращение Мерьем, первой любви Джихана; бесплодие Альи из-за донорства почки; новый виток ревности, страданий, расставаний и примирений.

То есть вместо того, чтобы дать героям заслуженное «долго и счастливо», сериал снова погрузят в искусственные страдания. И честно? После того, что уже пережили Алья и Джихан, зрители вряд ли это выдержат.

Тот бред, который начинает появляться в сценарии, впрочем как и у "Зимородка", вызывает недоумение и раздражение, — говорят в Сети.

Лучше красивая точка, чем бесконечная мыльная петля. И тогда все фанаты турдизи будут вспоминать сериал с чувством теплой ностальгии: а всего-то нужно уйти на пике.

