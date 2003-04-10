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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 5: Опер
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 5: Опер Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 5: Опер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 5: Опер»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург 5: Опер» оперуполномоченный уголовного розыска Александр Зверев наконец завершает свою стажировку и переходит на постоянную службу. Он влюблен в свою работу и делает все возможное, чтобы скорее добиться повышения по службе. Он допрашивает криминального авторитета Мальцева и пытается найти маньяка, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку. Но переломным моментом в его судьбе становится встреча с Анастасией Тихорецкой – законной женой его начальника. Парень теряет голову от этой страстной и хитрой женщины и не замечает, как идет у нее на поводу.

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 5: Опер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2003
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2003
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2003
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2003
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2003
График выхода всех сериалов
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