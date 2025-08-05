Меню
Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так
А ведь у этого выбора есть тайный смысл.
Написать
5 августа 2025 13:17
Как зовут всех ключевых героев мультфильма «Три кота»: некоторые удивятся, но там есть даже Нэко-сан
У большинства героев «сладкие» имена, в которых легко запутаться. Так что раскладываем по полочкам.
Написать
11 июля 2025 09:54
От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу
Именно эти проекты оказались наиболее востребованы в Китае, Японии, Вьетнаме и Малайзии.
Написать
5 июля 2025 17:09
В «Кинопоиске» назвали топ-5 популярных сериалов: «Маша и Медведь» и «Три кота» пасут задних — обошел неожиданный мульт
Многие с этим не согласятся, но статистика жестока.
Написать
2 июля 2025 19:34
Короткая шерстка, велосипед от Компота: сможете вспомнить имя сына дяди Кекса из «Трех котов»
Второстепенный персонаж, которого показывали в нескольких эпизодах.
Написать
19 июня 2025 21:10
«Ломает стереотипы»: самого умного персонажа «Трех котов» в мультсериале так и не показали — Карамелька в нем души не чает
Героиня появилась лишь однажды, но этого хватило.
Написать
19 июня 2025 19:05
«Полезного в этом ничего нет»: психолог разнесла «Трех котов» и «Синий трактор» — лучше убрать детей от экрана
Годятся такие проекты только в том случае, если у вас нет желания заниматься наследниками.
6 комментариев
16 мая 2025 20:30
Сбежали вместе или умерли? А где же мама Коти и папа Кисули из «Трех котов»
Дети интересуются, а родители не знают, что ответить.
1 комментарий
15 мая 2025 09:54
Почему «Шрэк», «Три кота» и другие мульты с животными так популярны: причина куда серьезнее и важнее, чем просто герои-милашки
Психолог объяснила, главную ценность проектов, где в главных ролях — хвостатые.
Написать
10 мая 2025 11:21
«Трудно их не любить»: психотерапевт посмотрел мультфильм «Три кота» — нашел в сериале один-единственный минус
Проект идеален для детей почти во всем. И наш эксперт знает главный секрет успеха.
Написать
12 апреля 2025 10:52
Кем работала мама, и где жил дедушка: тест покажет, хорошо ли вы помните мультфильм «Три кота»
После прохождения не забудьте сделать «миу-миу-миу».
Написать
11 апреля 2025 19:05
Коржик, Карамелька или Компот: тест покажет, на кого из мультфильма «Три кота» вы похожи
Время отвлечься от дел и узнать, какой вы котенок.
Написать
7 апреля 2025 21:03
Что общего у «Трех котов» и «Богатырей»? Нашли незаметное, но очень важное сходство
Помимо тройки в названии.
Написать
5 апреля 2025 18:36
А вы знали, на что указывает расцветка Коржика, Горчицы и Нудика: в «Трех котах» она несет особый смысл
Создатели оставили пасхалку на глазах у маленьких зрителей и их родителей.
Написать
3 апреля 2025 19:05
Обогнали «Великолепный век»: эти три мультфильма россияне смотрят активнее, чем турецкие сериалы
Данные по просмотрам за август 2024-го.
Написать
24 августа 2024 14:45
