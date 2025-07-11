Как зовут всех ключевых героев мультфильма «Три кота»: некоторые удивятся, но там есть даже Нэко-сан

Добрый и красочный мультсериал «Три кота» рассказывает о приключениях кошачьей семьи и их друзей. Главные герои постоянно попадают в забавные ситуации, в которых учатся дружить и помогать друг другу.
Но персонажей в мультфильме гораздо больше, причем почти у всех имена связаны со сладостями и едой — легко запутаться. Так что давайте разберемся, кто есть кто в этом сладком кото-мире.
Семья включает в себя следующих персонажей:
- Коржик, Карамелька, Компот — трое котят,
- Кисуля, Котя — мама и папа котят,
- Бабушка, Дедушка — да, именно такие имена у этих двух родственников котят.
Также в мультфильме часто фигурируют друзья котят:
- Лапочка,
- Гоня,
- Нудик,
- Сажик,
- Шуруп,
- Горчица,
- Бантик,
- Изюм.
А вот как зовут второстепенных персонажей, которые наиболее популярны у зрителей:
- Тётя Корица — сестра Кисули,
- Бублик — сын Корицы,
- Дядя Кекс — брат Коти,
- Пончик — сын Кекса,
- Жёлтая Кепочка — друг котят (это прозвище придумал ему Компот),
- Нэко-сан — кондитер из зарубежной страны,
- Моти — дочь Нэко-сана,
- Дюшес — котёнок на инвалидной коляске, который круто играет в баскетбол.
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