Как зовут всех ключевых героев мультфильма «Три кота»: некоторые удивятся, но там есть даже Нэко-сан

У большинства героев «сладкие» имена, в которых легко запутаться. Так что раскладываем по полочкам.

Добрый и красочный мультсериал «Три кота» рассказывает о приключениях кошачьей семьи и их друзей. Главные герои постоянно попадают в забавные ситуации, в которых учатся дружить и помогать друг другу.

Но персонажей в мультфильме гораздо больше, причем почти у всех имена связаны со сладостями и едой — легко запутаться. Так что давайте разберемся, кто есть кто в этом сладком кото-мире.

Семья включает в себя следующих персонажей:

Коржик, Карамелька, Компот — трое котят,

Кисуля, Котя — мама и папа котят,

Бабушка, Дедушка — да, именно такие имена у этих двух родственников котят.

Также в мультфильме часто фигурируют друзья котят:

Лапочка,

Гоня,

Нудик,

Сажик,

Шуруп,

Горчица,

Бантик,

Изюм.

А вот как зовут второстепенных персонажей, которые наиболее популярны у зрителей:

Тётя Корица — сестра Кисули,

Бублик — сын Корицы,

Дядя Кекс — брат Коти,

Пончик — сын Кекса,

Жёлтая Кепочка — друг котят (это прозвище придумал ему Компот),

Нэко-сан — кондитер из зарубежной страны,

Моти — дочь Нэко-сана,

Дюшес — котёнок на инвалидной коляске, который круто играет в баскетбол.

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