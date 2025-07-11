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Как зовут всех ключевых героев мультфильма «Три кота»: некоторые удивятся, но там есть даже Нэко-сан

11 июля 2025 09:54
Кадр из сериала «Три кота»

У большинства героев «сладкие» имена, в которых легко запутаться. Так что раскладываем по полочкам.

Добрый и красочный мультсериал «Три кота» рассказывает о приключениях кошачьей семьи и их друзей. Главные герои постоянно попадают в забавные ситуации, в которых учатся дружить и помогать друг другу.

Но персонажей в мультфильме гораздо больше, причем почти у всех имена связаны со сладостями и едой — легко запутаться. Так что давайте разберемся, кто есть кто в этом сладком кото-мире.

Как зовут всех ключевых героев мультфильма «Три кота»: некоторые удивятся, но там есть даже Нэко-сан

Семья включает в себя следующих персонажей:

  • Коржик, Карамелька, Компот — трое котят,
  • Кисуля, Котя — мама и папа котят,
  • Бабушка, Дедушка — да, именно такие имена у этих двух родственников котят.

Также в мультфильме часто фигурируют друзья котят:

  • Лапочка,
  • Гоня,
  • Нудик,
  • Сажик,
  • Шуруп,
  • Горчица,
  • Бантик,
  • Изюм.
Как зовут всех ключевых героев мультфильма «Три кота»: некоторые удивятся, но там есть даже Нэко-сан

А вот как зовут второстепенных персонажей, которые наиболее популярны у зрителей:

  • Тётя Корица — сестра Кисули,
  • Бублик — сын Корицы,
  • Дядя Кекс — брат Коти,
  • Пончик — сын Кекса,
  • Жёлтая Кепочка — друг котят (это прозвище придумал ему Компот),
  • Нэко-сан — кондитер из зарубежной страны,
  • Моти — дочь Нэко-сана,
  • Дюшес — котёнок на инвалидной коляске, который круто играет в баскетбол.

Ранее мы писали: От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу

Фото: Кадры из сериала «Три кота»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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