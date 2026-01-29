Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За 9 дней — на первое место: этот российский сериал обошел «Трех котов» и уже стал главным событием 2026-го

За 9 дней — на первое место: этот российский сериал обошел «Трех котов» и уже стал главным событием 2026-го

29 января 2026 16:40
За 9 дней — на первое место: этот российский сериал обошел «Трех котов» и уже стал главным событием 2026-го

Собрал рейтинг 7.5 и возглавил топ новинок.

Спустя всего девять дней после релиза супергеройский сериал «Майор Гром: Игра против правил» возглавил рейтинг самых популярных проектов 2026 года в России. По данным «Кинопоиска», первая и вторая серии, вышедшие 19 января, моментально вывели его на первое место среди новинок года.

В общем топ-10 сервиса сериал занимает седьмую строчку, уступая лишь старым фаворитам вроде «Проекта "Анна Николаевна"» и «Трех котов».

Такой старт закономерен для франшизы, которая уже била рекорды: фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» в 2021 году лидировал в топ-10 Netflix в 65 странах. Новый проект — это не совсем свежий продукт, а скорее расширенная сборка.

За 9 дней — на первое место: этот российский сериал обошел «Трех котов» и уже стал главным событием 2026-го

Сериал состоит из шести эпизодов, вышедших с 19 по 23 января, и представляет собой перемонтаж фильма «Майор Гром: Игра» с добавлением сцен из «Чумного Доктора» и «Трудного детства», а также новых оригинальных эпизодов.

Каждая серия посвящена отдельному персонажу: самому майору Игорю Грому, его девушке Юлии Пчелкиной, напарнику Диме Дубину и трем антагонистам — Сергею Разумовскому, оружейному магнату Августу ван дер Хольту и наемнику Призраку.

Сюжет разворачивается вокруг нового кризиса: после поимки Чумного Доктора Гром становится символом порядка, но в город приезжает ван дер Хольт, который нанимает убийцу, чтобы устранить героя и посеять хаос.

Несмотря на стремительный взлет в рейтингах, реакция зрителей неоднозначна. Сериал держит солидные 7.5 баллов на «Кинопоиске», но ключевая претензия — в его структуре. Многие отмечают, что проект слишком часто повторяет кадры из уже знакомых фильмов, из-за чего ощущение новизны стирается.

Получается неоднозначный успех: он собрал аудиторию за счет силы бренда, но частично разочаровал ее из-за недостатка действительно нового контента.

Фото: Кадры из сериала «Майор Гром: Игра против правил»,«Три кота»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ох, какой размах»: Устюгов и Безруков встретились в новой исторической драме на 8 серий — это вам не «Ментовские войны» «Ох, какой размах»: Устюгов и Безруков встретились в новой исторической драме на 8 серий — это вам не «Ментовские войны» Читать дальше 21 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Читать дальше 20 февраля 2026
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали Читать дальше 19 февраля 2026
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Читать дальше 19 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше