За 9 дней — на первое место: этот российский сериал обошел «Трех котов» и уже стал главным событием 2026-го

Спустя всего девять дней после релиза супергеройский сериал «Майор Гром: Игра против правил» возглавил рейтинг самых популярных проектов 2026 года в России. По данным «Кинопоиска», первая и вторая серии, вышедшие 19 января, моментально вывели его на первое место среди новинок года.

В общем топ-10 сервиса сериал занимает седьмую строчку, уступая лишь старым фаворитам вроде «Проекта "Анна Николаевна"» и «Трех котов».

Такой старт закономерен для франшизы, которая уже била рекорды: фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» в 2021 году лидировал в топ-10 Netflix в 65 странах. Новый проект — это не совсем свежий продукт, а скорее расширенная сборка.

Сериал состоит из шести эпизодов, вышедших с 19 по 23 января, и представляет собой перемонтаж фильма «Майор Гром: Игра» с добавлением сцен из «Чумного Доктора» и «Трудного детства», а также новых оригинальных эпизодов.

Каждая серия посвящена отдельному персонажу: самому майору Игорю Грому, его девушке Юлии Пчелкиной, напарнику Диме Дубину и трем антагонистам — Сергею Разумовскому, оружейному магнату Августу ван дер Хольту и наемнику Призраку.

Сюжет разворачивается вокруг нового кризиса: после поимки Чумного Доктора Гром становится символом порядка, но в город приезжает ван дер Хольт, который нанимает убийцу, чтобы устранить героя и посеять хаос.

Несмотря на стремительный взлет в рейтингах, реакция зрителей неоднозначна. Сериал держит солидные 7.5 баллов на «Кинопоиске», но ключевая претензия — в его структуре. Многие отмечают, что проект слишком часто повторяет кадры из уже знакомых фильмов, из-за чего ощущение новизны стирается.

Получается неоднозначный успех: он собрал аудиторию за счет силы бренда, но частично разочаровал ее из-за недостатка действительно нового контента.