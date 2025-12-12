«С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд

И у вас приготовление займет не намного больше.

Помните нашу статью про волшебный чай из мультика «Три кота», который получался вкуснее обычного? Но отличному чаепитию нужна и правильная закуска. А как известно, один из лучших компаньонов напитка – это, конечно, вкусный и сытный бутерброд. И такие рецепты в мультфильме тоже есть

В серии под названием «Крутые бутерброды» котята как раз искали, чему бы научиться «крутому». Лепить ледяные скульптуры или водить машину оказалось сложно, но их мама, позвав на кухню, невольно подсказала гениальную идею.

Пока она отвлеклась, котята открыли для себя целое искусство – создание «крутых бутербродов». Они мастерили «Бутер-клоуна» и «Бутерброд дальнего плавания», а после вместе с мамой кошкой вырезали из продуктов цветы, рыбок и бабочек.

Мы же предлагаем повторить самый простой и при том самый сытный и практичный вариант, который приглянулся Компоту, – «с сыром и огурчиком». Это, конечно, не «бутер дальнего плавания», но все еще очень аппетитный бутерброд, который можно смело брать с собой.

Ингредиенты для одного сэндвича:

булка для хот-дога или половинка багета – 1 шт.

листовой салат (айсберг или романо) – 2-3 листа,

свежий огурец – 4-5 тонких кружочков,

помидор – 2-3 ломтика,

вареная колбаса или сосиска – 4-6 тонких кружочков,

сыр – 2-3 ломтика

Пошаговое приготовление:

Подготовьте основу. Возьмите булку для хот-дога и острым ножом аккуратно разрежьте её вдоль на две равные половинки. Создайте первый слой. На нижнюю половину булки выложите чистые и сухие листья салата. Соберите начинку. Поверх салата равномерно разместите кружочки огурца, затем помидоры и кружочки колбасы. Добавьте сыр. Накройте колбасу ломтиками или натёртым сыром. Зафиксируйте конструкцию. Сверху на сыр положите дополнительный лист салата для сочности и хруста. Завершите приготовление. Накройте начинку второй половиной булки и слегка прижмите для компактности.

Ваш сытный и «крутой» сэндвич по мотивам мультфильма готов! При желании его можно скрепить по бокам зубочистками, чтобы он точно не развалился в дороге. Приятного аппетита и весёлого творчества на кухне, как у котят!

