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Постер к 1-му сезону сериала Спросите медсестру
Киноафиша Сериалы Спросите медсестру Сезоны Сезон 1

Спросите медсестру 12+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Спросите медсестру»

В 1-м сезоне сериала «Спросите медсестру» врачу-реаниматологу Валерии не удается спасти наркоманку после передозировки. Ее отец оказывается влиятельным бизнесменом, который обвиняет во всем женщину-доктора и хочет отомстить. Вся привычная жизнь Леры летит под откос. Ей приходится бросить работу в хорошей клинике и вместе с дочерью сбежать из столицы в Петрозаводск. Там она скрывает свое прошлое и находит скромную вакансию медсестры в районной больнице. Но женщине не удается обмануть новых коллег и скрыть от них свой бесценный профессиональный опыт. Ведь в любой экстренной ситуации инстинкт врача заставляет ее немедленно действовать.

Список серий 1-го сезона сериала «Спросите медсестру» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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