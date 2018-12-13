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Постер к 4-му сезону сериала Девочки с амбициями
Киноафиша Сериалы Девочки с амбициями Сезоны Сезон 4

Unge Lovende 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Девочки с амбициями»

В 4 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Элиза готовит пилотную серию своей новой передачи, однако ее сотрудничество с Катинкой сопряжено с неизбежными трудностями. Съемки идут не по плану. Ненне любит свою работу в театре, но получает приглашение, от которого не может отказаться ни одна начинающая звезда. Ей приходится покинуть привычную труппу. Алекс довольна своей жизнью знаменитости, но внезапно на горизонте появляется заманчивое, но рискованное предложение. Она чувствует необходимость поговорить с Киммо и приглашает его на кофе. Ненне посещает открытие новой издательской компании Сиссель.

Список серий 4-го сезона сериала «Девочки с амбициями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
13 декабря 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
13 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
13 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
20 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
20 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
20 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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