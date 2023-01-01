Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Девочки с амбициями
Киноафиша Сериалы Девочки с амбициями Сезоны

Девочки с амбициями, список сезонов

Unge Lovende 18+
Год выпуска 2015
Страна Норвегия
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NRK1
Список сезонов сериала «Девочки с амбициями»
Девочки с амбициями - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 14 ноября 2015 - 19 декабря 2015
 
Девочки с амбициями - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 24 января 2017 - 14 февраля 2017
 
Девочки с амбициями - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 25 февраля 2018 - 25 марта 2018
 
Девочки с амбициями - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 13 декабря 2018 - 20 декабря 2018
 
Related video
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше