Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Киноафиша
Сериалы
Девочки с амбициями
Сезоны
Девочки с амбициями, список сезонов
Unge Lovende
18+
Год выпуска
2015
Страна
Норвегия
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NRK1
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Список сезонов сериала «Девочки с амбициями»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
14 ноября 2015 - 19 декабря 2015
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
24 января 2017 - 14 февраля 2017
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
25 февраля 2018 - 25 марта 2018
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
13 декабря 2018 - 20 декабря 2018
Related video
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить