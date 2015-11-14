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Постер к 1-му сезону сериала Девочки с амбициями
Киноафиша Сериалы Девочки с амбициями Сезоны Сезон 1

Unge Lovende 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девочки с амбициями»

В 1 сезоне сериала «Девочки с амбициями» молодой женщине по имени Элиза приходится покинуть США, где она живет и работает последние несколько лет. Героиня должна вернуться в родной норвежский город Осло, чтобы продлить рабочую визу. Но путешествие затягивается на большее время, чем рассчитывала бизнесвумен. На родине она встречается со своими подругами юности – веселой и обаятельной Алекс и доброй, скромной Ненне. Теперь каждая из них пытается достичь своей мечты. Алекс, окончившая театральный институт, ходит по кастингам и прослушиваниям. А Ненне, недавно завершившая свой первый роман, ищет издателя.

Список серий 1-го сезона сериала «Девочки с амбициями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 декабря 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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