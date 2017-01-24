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Постер к 2-му сезону сериала Девочки с амбициями
Киноафиша Сериалы Девочки с амбициями Сезоны Сезон 2

Unge Lovende 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Девочки с амбициями»

Во 2 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Алекс и Киммо хотят купить свою первую общую квартиру, но у них возникают проблемы с банком при попытке взять ипотеку. Выясняется, что финансовые сложности Алекс куда крупнее, чем она надеялась. Теперь девушке придется отправиться к матери в Санднес и просить ее о помощи. Тем временем Элиза наконец-то переезжает жить к своему парню Андерсу. А вот ее отец не возвращается домой из деловой поездки. Ненне пытается наладить свою жизнь после выписки из психиатрической больницы, но ее проблемы не исчезают даже под действием сильнодействующих препаратов.

Список серий 2-го сезона сериала «Девочки с амбициями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
24 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
24 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
31 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
31 января 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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