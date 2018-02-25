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Постер к 3-му сезону сериала Девочки с амбициями
Киноафиша Сериалы Девочки с амбициями Сезоны Сезон 3

Unge Lovende 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Девочки с амбициями»

В 3 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Элиза пытается писать сценарии для телевидения и возлагает большие надежды на долгожданную встречу с продюсерской компанией. Однако новый партнер оказывается вовсе не тем человеком, каким она его себе представляла. Книга Ненне хорошо продается, но вот на личном фронте ее дела обстоят не так успешно. Женщина ищет утешения в обществе старых знакомых, но попадает в неудобную ситуацию. Алекс возвращается после очередной попытки устроить жизнь в Нью-Йорке. Она принимает неожиданное предложение и решает переехать из своей старой квартиры. Чтобы отвлечься от забот, девочки вместе едут на встречу выпускников.

Список серий 3-го сезона сериала «Девочки с амбициями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 февраля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
4 марта 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
11 марта 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
18 марта 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
25 марта 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
25 марта 2018
График выхода всех сериалов
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