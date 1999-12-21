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Постер к 3-му сезону телешоу Намедни. Наша эра
Киноафиша Сериалы Намедни. Наша эра Сезоны Сезон 3

Намедни. Наша эра 0+
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 декабря 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Намедни. Наша эра»

В 3 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов освещает общественно значимые явления и события, которыми запомнился тот или иной год из жизни российского человека. На этот раз сезон охватывает период с 1992 по 1999 год. После распада СССР насупило время растерянности и хаоса не только среди представителей простого населения, но и среди политических элит. Парфенов освещает переезд президента Бориса Ельцина в Крылатское, а также вызвавшую широкий общественный резонанс свадьбу Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Появление первых рекламных роликов на телевидении, землетрясение в Японии и увольнение Григоровича также оказываются под прицелом.

Список серий 3-го сезона телешоу «Намедни. Наша эра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1992 год
Сезон 3 Серия 1
21 декабря 1999
1993 год
Сезон 3 Серия 2
23 декабря 1999
1994 год
Сезон 3 Серия 3
24 декабря 1999
1995 год
Сезон 3 Серия 4
25 декабря 1999
1996 год
Сезон 3 Серия 5
26 декабря 1999
1997 год
Сезон 3 Серия 6
27 декабря 1999
1998 год
Сезон 3 Серия 7
28 декабря 1999
1999 год
Сезон 3 Серия 8
29 декабря 1999
График выхода всех сериалов
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