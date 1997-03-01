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Постер к 1-му сезону телешоу Намедни. Наша эра
Киноафиша Сериалы Намедни. Наша эра Сезоны Сезон 1

Намедни. Наша эра 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Намедни. Наша эра»

В 1 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» бессменный автор и ведущий Леонид Парфенов представляет на экранах исторический и культурный срез жизни СССР с 1961 по 1972 год. В каждом эпизоде передачи рассказывается об одном годе из жизни страны. Парфенов обращает внимание на знаковые события, которые принес тот или иной год. При создании шоу использовались редкие, а порой и уникальные кадры хроники, отрывки из документальных и художественных фильмов. Полет Гагарина в 1961 году, отставка Хрущева в 1964-м, 50-летие комсомола в 68-м – каждое историческое событие Парфенов освещает всесторонне, ярко и объективно.

Список серий 1-го сезона телешоу «Намедни. Наша эра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1961 год
Сезон 1 Серия 1
1 марта 1997
1962 год
Сезон 1 Серия 2
2 марта 1997
1963 год
Сезон 1 Серия 3
8 марта 1997
1964 год
Сезон 1 Серия 4
9 марта 1997
1965 год
Сезон 1 Серия 5
15 марта 1997
1966 год
Сезон 1 Серия 6
16 марта 1997
1967 год
Сезон 1 Серия 7
22 марта 1997
1968 год
Сезон 1 Серия 8
29 марта 1997
1969 год
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 1997
1970 год
Сезон 1 Серия 10
17 апреля 1997
1971 год
Сезон 1 Серия 11
12 мая 1997
1972 год
Сезон 1 Серия 12
24 мая 1997
График выхода всех сериалов
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