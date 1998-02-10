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Постер к 2-му сезону телешоу Намедни. Наша эра
Киноафиша Сериалы Намедни. Наша эра Сезоны Сезон 2

Намедни. Наша эра 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 19
Продолжительность сезона 14 часов 53 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Намедни. Наша эра»

Во 2 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов продолжает создавать картину мира по годам. В качестве комментаторов, чьи реплики сопровождают сюжеты выпусков, в проекте приняли участие писатель и публицист Анатолий Стреляный, режиссер Рената Литвинова и актриса Татьяна Друбич. В 1996 году Парфенов решил поиграть с жанром программы «Намедни». Так передача из «информационной программы неполитических новостей» превратилась в полноценный «документальный цикл». Леонид Парфенов не забыл ни об одном значимом для россиянина явлении – от мыльной оперы «Санта-Барбара», которая десятилетие шла по ТВ, до продовольственного кризиса 90-х.

Список серий 2-го сезона телешоу «Намедни. Наша эра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1973 год
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 1998
1974 год
Сезон 2 Серия 2
17 февраля 1998
1975 год
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 1998
1976 год
Сезон 2 Серия 4
1 марта 1998
1977 год
Сезон 2 Серия 5
8 марта 1998
1978 год
Сезон 2 Серия 6
15 марта 1998
1979 год
Сезон 2 Серия 7
22 марта 1998
1980 год
Сезон 2 Серия 8
29 марта 1998
1981 год
Сезон 2 Серия 9
5 апреля 1998
1982 год
Сезон 2 Серия 10
12 апреля 1998
1983 год
Сезон 2 Серия 11
17 апреля 1998
1984 год
Сезон 2 Серия 12
22 апреля 1998
1985 год
Сезон 2 Серия 13
29 апреля 1998
1986 год
Сезон 2 Серия 14
4 мая 1998
1987 год
Сезон 2 Серия 15
11 мая 1998
1988 год
Сезон 2 Серия 16
18 мая 1998
1989 год
Сезон 2 Серия 17
25 мая 1998
1990 год
Сезон 2 Серия 18
2 июня 1998
1991 год
Сезон 2 Серия 19
9 июня 1998
График выхода всех сериалов
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