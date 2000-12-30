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Постер к 4-му сезону телешоу Намедни. Наша эра
Киноафиша Сериалы Намедни. Наша эра Сезоны Сезон 4

Намедни. Наша эра 0+
Название Сезон 4
Премьера сезона 30 декабря 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Намедни. Наша эра»

В 4 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов вспоминает, благодаря каким событиям и явлениям вошли в историю тучные нулевые. Самый короткий сезон программы включает в себя период с 2000 по 2003 год. Начало нулевых запомнилось появлением на экране культовой кинокартины «Брат-2», которую снял Балабанов, а также блестящим дебютом Николая Баскова с его легендарным шлягером «Шарманка». Президентом страны становится преемник Бориса Ельника Владимир Путин, в «Останкино» происходит пожар, а киоски переполняют детективы Бориса Акунина и Дарьи Донцовой. Эти и другие приметы времени тонко исследует и препарирует Леонид Парфенов.

Список серий 4-го сезона телешоу «Намедни. Наша эра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
2000 год
Сезон 4 Серия 1
30 декабря 2000
2001 год
Сезон 4 Серия 2
30 декабря 2001
2002 год
Сезон 4 Серия 3
29 декабря 2002
2003 год
Сезон 4 Серия 4
30 декабря 2003
График выхода всех сериалов
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