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Кукушка 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кукушка
Киноафиша Сериалы Кукушка Сезоны Сезон 1

Кукушка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кукушка»

В 1-м сезоне сериала «Кукушка» в центре событий оказывается счастливая и благополучная, на первый взгляд, семья. Марина – отличная домохозяйка, верная жена и любящая мать двоих детей. Но в одночасье ее судьба переворачивается: семья разваливается, а сама женщина, подобно «кукушке», исчезает из дома, бросив двух малышей без присмотра. Во всяком случае, так о ней думают сплетницы-соседки. Мало кто знает, через что приходится пройти женщине на самом деле. Сперва пьющий и избивающий ее супруг решает уйти к любовнице, а затем Марина оказывается за решеткой по обвинению в преступлении, которого она не совершала.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кукушка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2010
График выхода всех сериалов
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