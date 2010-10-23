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Кукушка
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Кукушка
16+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Россия 1
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Список сезонов сериала «Кукушка»
Сезон 1
4 эпизода
23 октября 2010
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