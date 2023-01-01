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Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес (1981 - 1981)
Алиса в Стране чудес
0+
фэнтези
семейный
приключения
Год выпуска
1981
Страна
СССР
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
10 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Продолжительность сериала
30 минут
Смотрите на
О чем сериал
Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».
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В ролях
В ролях
Татьяна Васильева
Александр Ширвиндт
Рина Зеленая
Вячеслав Невинный
Марина Неелова
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
1981,
3 эпизода
Кадры из сериала
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