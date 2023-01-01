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Киноафиша Сериалы Алиса в Стране чудес

Алиса в Стране чудес (1981 - 1981)

Алиса в Стране чудес 0+
Год выпуска 1981
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 30 минут
О чем сериал

Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

В ролях
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Марина Неелова
Марина Неелова
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Алиса в Стране чудес - Сезон 1 Сезон 1
1981, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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