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Алиса в Стране чудес 1981, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алиса в Стране чудес
Киноафиша Сериалы Алиса в Стране чудес Сезоны Сезон 1

Алиса в Стране чудес 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 1981
Год выпуска 1981
Количество серий 3
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиса в Стране чудес»

В 1-м сезоне сериала «Алиса в Стране чудес» события разворачиваются в Лондоне, на берегах величественной реки Темзы. Здесь очень любит сидеть с книжкой, мечтать и любоваться видом маленькая девочка по имени Алиса. Она живет неподалеку, но предпочитает уединение и собственные фантазии шумной компании других детей. Однажды во время чтения она замечает странного Белого Кролика, который зовет ее с собой в путешествие. Вслед за зверьком она ныряет в нору, которая приводит их в волшебный мир. Здесь живут Безумный Шляпник, Соня и другие странные существа, а все невозможное становится возможным.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алиса в Стране чудес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 1981
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 1981
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 1981
График выхода всех сериалов
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