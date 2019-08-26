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Внутри убийства 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Внутри убийства
Киноафиша Сериалы Внутри убийства Сезоны Сезон 1

À l'intérieur 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Внутри убийства»

В 1 сезоне сериала «Внутри убийства» события разворачиваются в стенах лечебницы для душевнобольных, где однажды происходит чудовищное преступление. Кто-то жестоко расправился с одной из пациенток. Девушка отличалась от других пациентов, проходящих лечение в клинике, тем, что вела дневник. Она записывала там свои мысли и чувства, анализировала сменяющиеся состояния. За расследование принимается молодая сотрудница полиции, которая никогда не вела столь серьезных дел. Ей предстоит научиться отличать правду от лжи, присмотреться к персоналу клиники и определить мотив преступника. Анжель чувствует, что разгадка кроется в дневнике.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Внутри убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Агнес Д. À Agnès D.
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2019
Ариана Ariane
Сезон 1 Серия 2
26 августа 2019
Максим Maxime
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2019
Роза Rose
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2019
Симон Simon
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2019
Ана Ana
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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