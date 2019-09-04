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Истерзанная 2018 - 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Истерзанная
Киноафиша Сериалы Истерзанная Сезоны Сезон 3

Sen Anlat Karadeniz 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Истерзанная»

В 3 сезоне сериала «Истерзанная» Нефес, увидев запись, присланную Ведатом, отправляется на ультразвуковое обследование. Он успокаивается только после того, как выясняет, что все нормально. Теперь Нефес может радоваться своему новому положению. Мурат из-за ярости к Мустафе вступает в связь с людьми, связанными с криминалом. Он словно ничего не видит из-за своей корыстности и неопытности. Мужчина не осознает, что теперь в руках у недруга есть такой козырь, который может повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Мустафа словно ощущает приближающуюся катастрофу. Перед тем как переступить порог на корабль, он простился со всеми.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Истерзанная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 54 Episode 54
Сезон 3 Серия 1
4 сентября 2019
Серия 55 Episode 55
Сезон 3 Серия 2
11 сентября 2019
Серия 56 Episode 56
Сезон 3 Серия 3
18 сентября 2019
Серия 57 Episode 57
Сезон 3 Серия 4
25 сентября 2019
Серия 58 Episode 58
Сезон 3 Серия 5
2 октября 2019
Серия 59 Episode 59
Сезон 3 Серия 6
9 октября 2019
Серия 60 Episode 60
Сезон 3 Серия 7
16 октября 2019
Серия 61 Episode 61
Сезон 3 Серия 8
23 октября 2019
Серия 62 Episode 62
Сезон 3 Серия 9
30 октября 2019
Серия 63 Episode 63
Сезон 3 Серия 10
6 ноября 2019
Серия 64 Episode 64
Сезон 3 Серия 11
13 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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