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Истерзанная
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Sen Anlat Karadeniz
16+
Год выпуска
2018
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ATV
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
5.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Истерзанная»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
24 января 2018 - 13 июня 2018
Сезон 2 / Season 2
32 эпизода
19 сентября 2018 - 29 мая 2019
Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов
4 сентября 2019 - 13 ноября 2019
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