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Фильмография
Ирем Хелваджиоглу
Irem Helvacioglu
Киноафиша
Персоны
Ирем Хелваджиоглу
Ирем Хелваджиоглу
Irem Helvacioglu
Дата рождения
2 февраля 1990
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
Ребенок – тайна матери
(2022)
0
Истерзанная
(2018)
0
Я так долго ждал тебя
(2021)
0
Фильмография Ирем Хелваджиоглу
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2022
2021
2018
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Ребенок – тайна матери
драма
2022, Турция
Я так долго ждал тебя
драма, мелодрама
2021, Турция
Истерзанная
драма
2018, Турция
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