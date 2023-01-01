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Ирем Хелваджиоглу
Ирем Хелваджиоглу Irem Helvacioglu
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Ирем Хелваджиоглу

Irem Helvacioglu

Дата рождения
2 февраля 1990
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей

Популярные фильмы

Ребенок – тайна матери
Ребенок – тайна матери (2022)
0
Истерзанная
Истерзанная (2018)
0
Я так долго ждал тебя
Я так долго ждал тебя (2021)
0

Фильмография Ирем Хелваджиоглу

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Ребенок – тайна матери
Ребенок – тайна матери
драма 2022, Турция
Я так долго ждал тебя
Я так долго ждал тебя
драма, мелодрама 2021, Турция
Истерзанная
Истерзанная
драма 2018, Турция
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