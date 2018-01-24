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Истерзанная 2018 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Истерзанная
Киноафиша Сериалы Истерзанная Сезоны Сезон 1

Sen Anlat Karadeniz 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 42 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Истерзанная»

В 1 сезоне сериала «Истерзанная» шестнадцатилетнюю Нефес отец против воли отдал замуж за Ведата Сайяра. Мужчина купил себе молодую супругу за деньги, воспользовавшись жадностью и жестокостью ее отца. В течение долгих восьми лет девушка была почти в рабстве, беспощадный супруг подвергал ее насилию и не выпускал из дома. Единственной радостью для девушки стал сын. Ее ребенку Йигиту исполнилось семь лет. При любой возможности Нефес планировала побег от мужа, взяв с собой своего мальчика. Но каждый раз девушку находили и приводили назад. Двери снова запирались, а бедная Нефес в очередной раз подвергалась избиению...

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Истерзанная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 января 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 января 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
4 апреля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 апреля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 апреля 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 апреля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 мая 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 мая 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 мая 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
23 мая 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
30 мая 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
6 июня 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
13 июня 2018
График выхода всех сериалов
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