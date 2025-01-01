Меню
О персоне
Фильмография
Али Эрсан Дуру
Ali Ersan Duru
Али Эрсан Дуру
Али Эрсан Дуру
Ali Ersan Duru
Дата рождения
19 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Воскресший Эртугрул
(2014)
6.4
Султан моего сердца
(2019)
Фильмография Али Эрсан Дуру
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2019
2014
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
6.4
Султан моего сердца
драма, мелодрама, исторический
2019, Турция/Россия
7.9
Воскресший Эртугрул
боевик, военный, исторический
2014, Турция
