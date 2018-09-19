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Истерзанная 2018 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Истерзанная
Киноафиша Сериалы Истерзанная Сезоны Сезон 2

Sen Anlat Karadeniz 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 64 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Истерзанная»

Во 2 сезоне сериала «Истерзанная» пришло время проститься с Караденизом. Обезумевший Тахир готов жить, где угодно, тосковать по родной земле, которая была частью его сердца, лишь бы быть вместе с Нефес и ребенком. Несмотря на то что Нефес никогда не нравилась эта затея, они принимает решение пойти на этот шаг. Когда Тахиру становится известно еще и о том, что из-за интриг Ведата Мустафа оказался за решеткой, ситуация кажется ему безвыходной. По одну сторону семейство Калели, которое осталась без главы и вот-вот распадется, а по другую — Нефес с ребенком. Решение, которое должен принять Тахир, мучительнее смерти.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Истерзанная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 6
24 октября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 7
31 октября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 8
7 ноября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 9
14 ноября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 10
21 ноября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 11
28 ноября 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 12
5 декабря 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 13
12 декабря 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 14
19 декабря 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 15
26 декабря 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 16
23 января 2019
Серия 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 17
30 января 2019
Серия 39 Episode 39
Сезон 2 Серия 18
6 февраля 2019
Серия 40 Episode 40
Сезон 2 Серия 19
13 февраля 2019
Серия 41 Episode 41
Сезон 2 Серия 20
20 февраля 2019
Серия 42 Episode 42
Сезон 2 Серия 21
27 февраля 2019
Серия 43 Episode 43
Сезон 2 Серия 22
6 марта 2019
Серия 44 Episode 44
Сезон 2 Серия 23
13 марта 2019
Серия 45 Episode 45
Сезон 2 Серия 24
20 марта 2019
Серия 46 Episode 46
Сезон 2 Серия 25
3 апреля 2019
Серия 47 Episode 47
Сезон 2 Серия 26
10 апреля 2019
Серия 48 Episode 48
Сезон 2 Серия 27
17 апреля 2019
Серия 49 Episode 49
Сезон 2 Серия 28
24 апреля 2019
Серия 50 Episode 50
Сезон 2 Серия 29
1 мая 2019
Серия 51 Episode 51
Сезон 2 Серия 30
8 мая 2019
Серия 52 Episode 52
Сезон 2 Серия 31
22 мая 2019
Серия 53 Episode 53
Сезон 2 Серия 32
29 мая 2019
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