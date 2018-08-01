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Жена, которую я знаю 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жена, которую я знаю
Киноафиша Сериалы Жена, которую я знаю Сезоны Сезон 1

Aneun Waipeu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жена, которую я знаю»

Банковский служащий Чха Чжу-хёк недоволен своей жизнью: карьера не клеится, дети не дают спать по ночам, а супруга давно не вызывает никаких чувств, кроме раздражения. Отчаявшись, мужчина решает развестись, но по дороге домой автомобиль чудесным образом переносит его на 12 лет назад, в тот самый день, когда он опоздал на свидание со своей первой любовью и встретил будущую жену. Чжу-хёк не упускает шанса всё изменить и просыпается в совсем другом настоящем. Теперь брак идеален, а на работе все относятся к нему с уважением — вот только счастье, кажется, всё же осталось в альтернативной реальности.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жена, которую я знаю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 августа 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 августа 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 сентября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 сентября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 сентября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 сентября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 сентября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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