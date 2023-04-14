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Монтекристо 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Монтекристо
Киноафиша Сериалы Монтекристо Сезоны Сезон 1

Montecristo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монтекристо»

В 1 сезоне сериала «Монтекристо» вся Испания влюблена в загадочного и притягательного бизнесмена Алехандро Монтекристо. Этот парень как будто появился из ниоткуда и сразу же стал самым успешным предпринимателем страны. Раскрыть тайну его прошлого не удается даже лучшим папарацци. Он основал успешную технологическую компанию, вложив в ее успех огромные деньги. Конкурент Фернандо Альварес Мондего, вышедший из коренной испанской аристократии, мечтает выкупить его фирму и даже договаривается о встрече с «небожителем». Но он не знает о готовящейся для него ловушке и не узнает в лице Алехандро старого друга.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Монтекристо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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