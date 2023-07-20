В онлайн-кинотеатре Amediateka выйдет хитовый латиноамериканский сериал «Монтекристо»

В следующую пятницу, 28 июля, в онлайн-кинотеатре Amediateka состоится премьера популярного латиноамериканского сериала «Монтекристо», вдохновленного знаменитым романом Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

В отличие от оригинальной книги, действие шоу разворачивается в современности. В центре сюжета — таинственный владелец крупной технологической корпорации Алехандро Монтекристо (Уильям Леви), истинное прошлое и источники капитала которого неизвестны никому. Бизнес героя процветает, а потому могущественные конкуренты только и думают о том, чтобы любыми средствами завладеть им. К их числу принадлежит и своенравный аристократ Фернандо Мондего (Роберто Энрикес), который даже не догадывается о том, что за маской Монтекристо на самом деле скрывается Эдмундо Дантес, чью жизнь он разрушил в далеком прошлом. Восемнадцать лет спустя его жертва вернулась из небытия, чтобы отомстить своему обидчику и его товарищам.

Помимо Леви, главные роли в шоу исполнили Хуан Фернандес, Эсмеральда Пиментел и Ицияр Атьенца. Режиссером выступил Альберто Руис Рохо, наиболее известный по сериалам «Эль Сид» и «Обвиняемый»