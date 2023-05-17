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Киноафиша Сериалы Семья Сталлоне

Семья Сталлоне (2023 - …)

The Family Stallone
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Paramount+
О чем телешоу

«Семья Сталлоне» – реалити-шоу, которое приоткроет завесу тайны над личной жизнью знаменитого актера. Все мы знаем Сильвестра как публичную персону, однако его повседневность выглядит не менее интересной, чем многочисленные появления на ковровых дорожках. Передача показывает артиста в уютной домашней обстановке, где он окружен женским вниманием: рядом с ним находится супруга Дженнифер и три взрослые дочери: София, Систин и Скарлет, которые совершенно не похожи друг на друга и преследуют разные цели в жизни.

Семья Сталлоне - трейлер
Семья Сталлоне
трейлер
В ролях
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Систин Роуз Сталлоне
Систин Роуз Сталлоне
Сэйдж Сталлоне
Скарлет Роуз Сталлоне
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона телешоу «Семья Сталлоне»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Семья Сталлоне - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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