«Семья Сталлоне» – реалити-шоу, которое приоткроет завесу тайны над личной жизнью знаменитого актера. Все мы знаем Сильвестра как публичную персону, однако его повседневность выглядит не менее интересной, чем многочисленные появления на ковровых дорожках. Передача показывает артиста в уютной домашней обстановке, где он окружен женским вниманием: рядом с ним находится супруга Дженнифер и три взрослые дочери: София, Систин и Скарлет, которые совершенно не похожи друг на друга и преследуют разные цели в жизни.