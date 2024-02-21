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Семья Сталлоне (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Семья Сталлоне
Киноафиша Сериалы Семья Сталлоне Сезоны Сезон 2

The Family Stallone
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Семья Сталлоне»

Во 2-м сезоне сериала «Семья Сталлоне» продолжается история о жизни легендарного актера и его родственников. Напомним, в предыдущем сезоне Сильвестр, жена Джен и их три дочери София, Сикстин и Скарлет преодолевали трудности, помогали друг другу, вместе переживая успехи и неудачи. София тревожилась из-за того, что она никогда не добьется успеха, которого достигли ее родители, и это стало мешать ее начинающейся литературной карьере. Тем временем Систин добивается успеха со своим сценарием фильма ужасов.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий телешоу Семья Сталлоне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Попрощайся с Голливудом Say Goodbye to Hollywood
Сезон 2 Серия 1
21 февраля 2024
Мой прекрасный Луи My Fair Louis
Сезон 2 Серия 2
21 февраля 2024
Сваха, cводница Matchmaker, Matchmaker
Сезон 2 Серия 3
21 февраля 2024
Боли в спине и свидания вслепую Back Aches and Blind Dates
Сезон 2 Серия 4
21 февраля 2024
Дядя Фрэнк приезжает в город Uncle Frank is Coming to Town
Сезон 2 Серия 5
21 февраля 2024
Продолжайте бить Keep Punching
Сезон 2 Серия 6
21 февраля 2024
Воссоединение семьи Сталлоне A Stallone Family Reunion
Сезон 2 Серия 7
21 февраля 2024
Гражданин Слай Citizen Sly
Сезон 2 Серия 8
21 февраля 2024
Когда был в Риме When in Rome
Сезон 2 Серия 9
21 февраля 2024
Это любовь That's Amore
Сезон 2 Серия 10
21 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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