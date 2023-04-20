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Вызов. О фильме, покорившем космос 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вызов. О фильме, покорившем космос
Киноафиша Сериалы Вызов. О фильме, покорившем космос Сезоны Сезон 1

Вызов. О фильме, покорившем космос 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос»

В 1-м сезоне сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос» зрители увидят уникальные закадровые съемки и дополнительные материалы, посвященные процессу создания фильма «Вызов». Это первая в истории художественная кинолента, снятая на МКС, в настоящей невесомости. Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль женщины-хирурга, прошла полный курс подготовки к полету и преодолела немало испытаний, которые не выпадали на долю ни одного другого актера. В документалку войдут интервью с ней и ее коллегами, а также с режиссером и идейным вдохновителем проекта – Климом Шипенко. Съемочная группа ответит на самые актуальные вопросы о фильме.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2023
График выхода всех сериалов
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