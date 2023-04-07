Сериал «Прекрасные мелочи» основан на бестселлере Шерил Стрэйд «Крошечные красивые вещи». В центре сюжета оказывается начинающая писательница по имени Клэр, которая ведет колонку советов в популярном журнале. В то время как женщина учит своих читателей счастью, в ее собственной личной жизни творится полная неразбериха. Ее брак с мужем Дэнни вот-вот развалится, дочь-подросток Рей отталкивает ее, а дело с продвижением романа не движется с мертвой точки. Но неожиданно советы Клэр начинают помогать ей самой.