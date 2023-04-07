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Киноафиша Сериалы Прекрасные мелочи

Прекрасные мелочи (2023 - …)

Tiny Beautiful Things
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Прекрасные мелочи» основан на бестселлере Шерил Стрэйд «Крошечные красивые вещи». В центре сюжета оказывается начинающая писательница по имени Клэр, которая ведет колонку советов в популярном журнале. В то время как женщина учит своих читателей счастью, в ее собственной личной жизни творится полная неразбериха. Ее брак с мужем Дэнни вот-вот развалится, дочь-подросток Рей отталкивает ее, а дело с продвижением романа не движется с мертвой точки. Но неожиданно советы Клэр начинают помогать ей самой.

Прекрасные мелочи - трейлер
Прекрасные мелочи
трейлер
В ролях
В ролях
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Микейла Уоткинс
Микейла Уоткинс
Расселл Ходжкинсон
Иэн Оуэнс
Иэн Оуэнс
Квентин Плэр
Квентин Плэр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прекрасные мелочи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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