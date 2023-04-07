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Прекрасные мелочи 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прекрасные мелочи
Киноафиша Сериалы Прекрасные мелочи Сезоны Сезон 1

Tiny Beautiful Things
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прекрасные мелочи»

В 1 сезоне сериала «Прекрасные мелочи» малоизвестная писательница-неудачница Клэр оплакивает свою потерянную юность. Женщине кажется, что она зря упустила все шансы. Теперь ее некогда многообещающая литературная карьера практически разрушена, муж Дэнни не понимает ее переживаний и собирается уйти из семьи, а юная дочка Рей всячески бунтует против матери. В этот момент старая знакомая предлагает Клэр занять ее хлебное место в колонке советов известного журнала под псевдонимом Дорогая Шугар. Сперва женщина решает, что она со своим печальным опытом не может давать людям дельные советы. Но первый же рабочий день возвращает ей самой веру в лучшее.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Прекрасные мелочи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
С уважением, сахар Yours, Sugar
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
Корабль-призрак The Ghost Ship
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2023
Под звездами Under the Stars
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2023
Нос The Nose
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2023
Сломанные вещи Broken Things
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2023
Идти Go
Сезон 1 Серия 7
7 апреля 2023
Любовь Love
Сезон 1 Серия 8
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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