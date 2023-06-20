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Ухожу красиво 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ухожу красиво
Киноафиша Сериалы Ухожу красиво Сезоны Сезон 1

Uhozhu krasivo 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ухожу красиво»

В 1 сезоне сериала «Ухожу красиво!» с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым вдруг происходит странная и необъяснимая метаморфоза. Всю жизнь этот мужчина занимался мелкой бумажной волокитой и старался спихнуть на коллег любые мало-мальски значимые и рискованные дела. Ситуация усугубилась, когда от Бори ушла супруга и он начал злоупотреблять алкоголем. Но неожиданно герой преображается до неузнаваемости. Борис начинает брать на себя самые опасные задания, входить в горящие здания, без бронежилета задерживать воров и обезоруживать бандитов. Что за страшный секрет заставляет его так рисковать своей шкурой?

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ухожу красиво» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 июля 2023
График выхода всех сериалов
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