Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Черная река 2014 - 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черная река
Киноафиша Сериалы Черная река Сезоны Сезон 1

Черная река 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черная река»

В 1 сезоне сериала «Черная река» события разворачиваются в провинциальном сибирском городке Белогорск, который живет за счет расположенных неподалеку нефтяных и газовых скважин. Месторождением владеет крупная корпорация «Байкал-нефть» с безупречной репутацией. Но все меняется, когда в одной из шахт без вести пропадает бригада нефтяников. Утаить этот факт директору компании не удается, ведь в городе уже ходят сплетни – одна страшнее и скандальнее другой. Полиция не собирается вмешиваться в это дело, слушаясь указаний из столицы. Так что распутать эту тайну должен молодой внештатный сотрудник «Байкал-нефти» Алексей Ковалев.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Черная река» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2015
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше