Оповещения от Киноафиши
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Али Джи шоу
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Награды и номинации «Али Джи шоу»
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Вся информация о телешоу
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Номинант
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Номинант
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Номинант
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Номинант
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Comedy (Programme or Series)
Победитель
Best Comedy Performance
Победитель
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