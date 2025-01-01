Меню
Сериалы
Али Джи шоу
Цитаты
Цитаты из ТВ-шоу Али Джи шоу
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Ali
Это бред! Это сокращение от бреда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Borat
А у женщин здесь хорошая... фигура?
Employer
Ну, это то, о чём я должен с тобой поговорить, потому что это может считаться сексуальным домогательством. Видишь ли, в Америке, в рабочей среде мужчины и женщины равны.
Borat
*Что?*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ali G
Бум!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ali G
Ты на кре#е или что-то в этом роде?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ali G
Респект.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ali G
Уважай себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ali G
Можно увидеть этот муф?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Borat
Хорошо, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Borat
В США и А. лошадей Treat как мы в Казахстане Treat наших женщин. Их кормят два раза в день. Они спят на соломе в небольшом сарае. А для развлечения заставляют прыгать через заборы, пока их бьют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Борат
Твоя собака — лузер... ты расстроен?
Участник собачьего шоу
Нет, нет. Я не расстраиваюсь. Некоторые дни ты выигрываешь, некоторые дни — нет.
Борат
Ты положишь его в мешок и в реку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Borat
Пять!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Саша Барон Коэн
Sacha Noam Baron Cohen
