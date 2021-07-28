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Ювенильная песня 2018 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ювенильная песня
Киноафиша Сериалы Ювенильная песня Сезоны Сезон 2

Shaonian Ge Xing 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 32
Продолжительность сезона 10 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ювенильная песня»

Во 2 сезоне сериала «Ювенильная песня» школы Гром, Скорбь, Тан Лянь, Сиконг Цянсуо, Тяннуру и другие оказываются невольно вовлечены в войну за древний артефакт – золотой гроб, найденный молодыми адептами в горных пещерах. Но даже мудрейшие наставники не могут уразуметь, что эта сила несет своему обладателю не только власть, но и верную гибель. Чтобы предотвратить непоправимое, ученики, наделенные энергией жизни Цинь, выступают против собственных школ, создав отдельный дом. Их цель – не допустить магической войны и лишних человеческих жертв. Герои надеются уничтожить реликвию, пока она не причинила вред.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Ювенильная песня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Молодежь в Сююэ Youths in Xueyue
Сезон 2 Серия 1
28 июля 2021
Поиск ответов в городе Сююэ Seeking Answers in Xueyue City
Сезон 2 Серия 2
28 июля 2021
Один удар длится вечность One strike lasts for eternity
Сезон 2 Серия 3
4 августа 2021
Первое знакомство под цветком First Acquaintance under the Blossom
Сезон 2 Серия 4
11 августа 2021
Это было так давно It's been so long
Сезон 2 Серия 5
18 августа 2021
Гром потряс Вселенную Thunder Shake the Universe
Сезон 2 Серия 6
25 августа 2021
Обещание, которое нужно сдержать Promise That Must be Kept
Сезон 2 Серия 7
1 сентября 2021
Отражение цветов Reflection of Flowers
Сезон 2 Серия 8
8 сентября 2021
Старый друг, вероятно, здесь An Old Friend is Probably Here
Сезон 2 Серия 9
15 сентября 2021
Ностальгия при первой встрече Nostagia Upon First Meeting
Сезон 2 Серия 10
22 сентября 2021
Направьте свой меч на облако Point Your Sword Toward The Cloud
Сезон 2 Серия 11
29 сентября 2021
Меч ярко сияет среди снега The Sword Shine Brightly Amidst The Snow
Сезон 2 Серия 12
6 октября 2021
Молодежь делает себе имя Youths Making a Name for Themselves
Сезон 2 Серия 13
13 октября 2021
Сотня цветов в воде Hundred Blossoms in the Water
Сезон 2 Серия 14
20 октября 2021
Пик бурных отношений The Peak of Stormy Relations
Сезон 2 Серия 15
27 октября 2021
Тень шкатулки с мечом в снегу Sword Casket's Shadow in The Snow
Сезон 2 Серия 16
3 ноября 2021
Герои снова отправляются в путешествие Heroes Go On a Journey Again
Сезон 2 Серия 17
26 января 2022
Бросьте вызов Цинчэну с моим мечом Challenge Qingcheng with My Sword
Сезон 2 Серия 18
26 января 2022
Кризис в лесу Crisis in The Woods
Сезон 2 Серия 19
2 февраля 2022
Смелая и героическая борьба A Brave and Heroic Struggle
Сезон 2 Серия 20
9 февраля 2022
Лицо меняется по его воле Face Changes as His Will
Сезон 2 Серия 21
16 февраля 2022
Амбиции, которые никогда не колеблются Ambition That Never Wavers
Сезон 2 Серия 22
23 февраля 2022
Выполняйте обещание Live Up To The Promise
Сезон 2 Серия 23
2 марта 2022
Мир боевых искусств там, где твое сердце The Martial Arts World is Where Your Heart is
Сезон 2 Серия 24
9 марта 2022
Радостное воссоединение Joyful Reunion
Сезон 2 Серия 25
16 марта 2022
Никогда не переставай скучать по тебе ночью Never Stop Missing You at Night
Сезон 2 Серия 26
23 марта 2022
Нереализованные амбиции героев Unfulfilled Heroes' Ambitions
Сезон 2 Серия 27
30 марта 2022
Волны хлопают Waves Slamming
Сезон 2 Серия 28
6 апреля 2022
Скрытый дракон прячется в холодных горах Hidden Dragon Hides in The Cold Mountains
Сезон 2 Серия 29
13 апреля 2022
Оставшаяся стойкость Fortitude That Remains
Сезон 2 Серия 30
20 апреля 2022
Великодушие, которое течет, как сотня рек Magnanimity That Flows Like a Hundred Rivers
Сезон 2 Серия 31
27 апреля 2022
Неисполненное желание этой жизни The Unfulfilled Wish of This Lifetime
Сезон 2 Серия 32
4 мая 2022
График выхода всех сериалов
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