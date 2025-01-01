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Ювенильная песня
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Ювенильная песня, список сезонов
Shaonian Ge Xing
16+
Год выпуска
2018
Страна
Китай
Эпизод длится
20 минут
Телеканал
Bilibili
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Ювенильная песня»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
26 декабря 2018 - 5 июня 2019
Сезон 2 / Season 2
32 эпизода
28 июля 2021 - 4 мая 2022
Сезон 3 / Season 3
25 эпизодов
25 октября 2023 - 3 апреля 2024
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
8 января 2025 - 12 марта 2025
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