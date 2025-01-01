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Постер сериала Ювенильная песня
Киноафиша Сериалы Ювенильная песня Сезоны

Ювенильная песня, список сезонов

Shaonian Ge Xing 16+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Bilibili

Рейтинг сериала

0.0
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8.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Ювенильная песня»
Ювенильная песня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 26 декабря 2018 - 5 июня 2019
 
Ювенильная песня - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
32 эпизода 28 июля 2021 - 4 мая 2022
 
Ювенильная песня - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
25 эпизодов 25 октября 2023 - 3 апреля 2024
 
Ювенильная песня - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 8 января 2025 - 12 марта 2025
 
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