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Ювенильная песня 2018 - 2025 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ювенильная песня
Киноафиша Сериалы Ювенильная песня Сезоны Сезон 3

Shaonian Ge Xing 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 25
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут

Рейтинг сериала

0.0
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8.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Ювенильная песня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
25 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
1 ноября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
8 ноября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
15 ноября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
22 ноября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
29 ноября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
6 декабря 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
13 декабря 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
20 декабря 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
27 декабря 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
3 января 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
10 января 2024
Серия 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
17 января 2024
Серия 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
24 января 2024
Серия 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
31 января 2024
Серия 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
7 февраля 2024
Серия 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
14 февраля 2024
Серия 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
21 февраля 2024
Серия 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
28 февраля 2024
Серия 21 Episode 21
Сезон 3 Серия 21
6 марта 2024
Серия 22 Episode 22
Сезон 3 Серия 22
13 марта 2024
Серия 23 Episode 23
Сезон 3 Серия 23
20 марта 2024
Серия 24 Episode 24
Сезон 3 Серия 24
27 марта 2024
Серия 25 Episode 25
Сезон 3 Серия 25
3 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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