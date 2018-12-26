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Ювенильная песня 2018 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ювенильная песня
Киноафиша Сериалы Ювенильная песня Сезоны Сезон 1

Shaonian Ge Xing 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 26
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ювенильная песня»

В 1 сезоне сериала «Ювенильная песня» в древнем китайском храме Ханьшуй загадочно погибает один из самых мудрых и уважаемых в мире мастеров боевых искусств. После него остается лишь легенда о золотом гробе. Ученики подозревают, что именно в этой сказке (или же в этой были?) скрывается тайна его смерти. Несколько отважных смельчаков, наделенных энергией Цинь, отправляются в захватывающее путешествие на поиски мифического золотого гроба. Тем временем их родные школы единоборств уже делят между собой шкуру неубитого медведя. В мире грозит разразиться война за этот древний и мощный артефакт.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ювенильная песня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Новичок 初入江湖
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2018
Убийство снежной ночью 雪夜杀机
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2018
Три визита к красавицам 美人三顾
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2018
Жизнь и смерть 生死之局
Сезон 1 Серия 4
2 января 2019
Одиночество 孤虚之阵
Сезон 1 Серия 5
9 января 2019
Из гроба 破棺而出
Сезон 1 Серия 6
16 января 2019
Нет ума, нет покоя 无心无禅
Сезон 1 Серия 7
23 января 2019
Ван Шу Фей Хуа 万树飞花
Сезон 1 Серия 8
30 января 2019
На берегу реки 江边论道
Сезон 1 Серия 9
6 февраля 2019
Длинный лук в погоне за крылом 长弓追翼
Сезон 1 Серия 10
13 февраля 2019
Ночной хякки 百鬼夜行
Сезон 1 Серия 11
20 февраля 2019
Прошлое мрачно 往事萧瑟
Сезон 1 Серия 12
27 февраля 2019
Мулян Гуцзянь 慕凉孤剑
Сезон 1 Серия 13
6 марта 2019
Блефовать 虚张声势
Сезон 1 Серия 14
13 марта 2019
Старый друг в Хотане 于阗故人
Сезон 1 Серия 15
20 марта 2019
Битва между бессмертными и Ватиканом 仙梵之争
Сезон 1 Серия 16
27 марта 2019
Шквал предзнаменований 天魔乱舞
Сезон 1 Серия 17
3 апреля 2019
Избавьтесь от демонов 破除心魔
Сезон 1 Серия 18
10 апреля 2019
Преподавательские навыки 传功授法
Сезон 1 Серия 19
17 апреля 2019
Всемирное шахматное бюро 天下棋局
Сезон 1 Серия 20
24 апреля 2019
Двигаться с сердцем 凭心而动
Сезон 1 Серия 21
1 мая 2019
Коулун Фумо 九龙伏魔
Сезон 1 Серия 22
8 мая 2019
От демона к будде 由魔入佛
Сезон 1 Серия 23
15 мая 2019
Причина и следствие 了却因果
Сезон 1 Серия 24
22 мая 2019
Фейцзянь Ушуан 飞剑无双
Сезон 1 Серия 25
29 мая 2019
Летающая пушка 天外飞枪
Сезон 1 Серия 26
5 июня 2019
График выхода всех сериалов
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