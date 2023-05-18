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Целую, Китти 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Целую, Китти
Киноафиша Сериалы Целую, Китти Сезоны Сезон 1

XO, Kitty 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Целую, Китти»

В 1 сезоне сериала «Целую, Китти» в центре событий оказывается модный блогер и современная «сваха» – веселая и популярная девчонка по имени Китти Сонг Кови. Она ведет в интернете блог, посвященный отношениям. Сотни девушек консультируются у нее, как привлечь парня своей мечты или сохранить разрушающийся роман. Китти без труда отвечает на все вопросы, ведь она уверена, что знает о любви абсолютно все, что необходимо. Чтобы познать истину, ей приходится проехать полмира ради встречи со своим парнем по переписке. Только тогда Китти понимает, что отношения несколько сложнее, чем она всегда транслировала.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Целую, Китти График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Люблю, целую XO
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2023
Что за черт WTF
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2023
Поцелуй KISS
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2023
Слава богу, пятница TGIF
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2023
Честно говоря... TBH
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2023
Алкоголь бери с собой BYOB
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2023
Сегодня я узнала... TIL
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Ну, идем! LFG
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Обстановка нормальная — полная неразбериха SNAFU
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2023
Любимый OTP
Сезон 1 Серия 10
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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