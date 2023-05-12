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Постер сериала Рыцарь в черном
Постер сериала Рыцарь в черном
Постер сериала Рыцарь в черном
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Киноафиша Сериалы Рыцарь в черном

Рыцарь в черном (2023 - …)

Black Knight 16+
Год выпуска 2023
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Рыцарь в черном» – это корейская научно-фантастическая драма о мире будущего. К 2071 году наша планета становится такой загрязненной, что воздух превращается в токсичный газ. Люди начинают массово гибнуть по всему свету, но к тому моменту, как ученым удается остановить трагедию, выживает лишь один процент человечества. Спасшиеся дышат через респираторы и подвергаются строгой социальной иерархии. Единственными спасителями для них становятся Рыцари – доставщики, выходящие из укрытий во внешний мир.

В ролях
В ролях
Ким У-бин
Ли Джу-сын
Сон Сын-хон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Рыцарь в черном»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Рыцарь в черном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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