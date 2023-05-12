Сериал «Рыцарь в черном» – это корейская научно-фантастическая драма о мире будущего. К 2071 году наша планета становится такой загрязненной, что воздух превращается в токсичный газ. Люди начинают массово гибнуть по всему свету, но к тому моменту, как ученым удается остановить трагедию, выживает лишь один процент человечества. Спасшиеся дышат через респираторы и подвергаются строгой социальной иерархии. Единственными спасителями для них становятся Рыцари – доставщики, выходящие из укрытий во внешний мир.